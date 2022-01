Bad Bramstedt

Am Dienstag haben sich im Kreis Segeberg erneut Betrüger als Polizeibeamte ausgegeben und einen 80-jährigen Bad Bramstedter um 8000 Euro gebracht. In zwei weiteren Fällen in Bad Segeberg und Groß Kummerfeld scheiterten die Täter am Misstrauen der Opfer.

Zwischen 14 und 14.30 Uhr erhielt der 80-jährige Bad Bramstedter einen Anruf auf seinem Festnetzanschluss von einer unbekannten Nummer. Eine angebliche Polizeibeamtin teilte ihm mit, seine Enkelin habe eine Fußgängerin angefahren. Das Unfallopfer würde von einer Strafanzeige absehen, sofern die Krankenhausrechnung über 8000 Euro übernommen werde. Der 80-Jährige sollte sich unverzüglich mit dem Geld auf den Weg nach Hamburg zur Übergabe machen. Während des Gesprächs war im Hintergrund Weinen zu hören, sodass der Rentner davon ausging, seine Enkelin sei bei der angeblichen Polizistin.

Die ganze Fahrt über per Handy Kontakt gehalten

Zwei Stunden dauerte das Gespräch, in dessen Verlauf die falsche Beamtin sich auch die Handynummer des Rentners geben ließ. Das sei nötig, damit sich ein Kollege mit ihm in Verbindung setzen könne. Der meldete sich auch unverzüglich nach Beendigung des Gesprächs am Festnetz. Der Bad Bramstedter willigte schließlich ein, nahm seine Ersparnisse aus dem Schrank und fuhr los. Eine Bekannte aus Lentföhrden mitzunehmen, wie es der Geschädigte eigentlich wollte, redete ihm der Unbekannte aus. Der blieb die ganze Zeit über am Handy, bis das Ziel im Schleswiger Damm in Hamburg-Schnelsen gegen 19 Uhr erreicht war.

Wie verabredet, kam ein Bote zum Auto des Seniors und ließ sich das Geld übergeben. Mit der Maßgabe, dass er einen Rückruf erhalte, sobald seine Enkelin freigelassen worden sei, schickten die Betrüger den Senior nach Hause. Nachdem der verabredete Anruf nicht eingegangen war, wandte sich der Bad Bramstedter schließlich an seine Tochter, die daraufhin die Polizei einschaltete.

Der Bote soll circa 30 Jahre alt, klein und kräftig sein. Er hat nach Beschreibung des Opfers ein rundliches Gesicht und schwarze Haare. Der Mann sprach Deutsch ohne Akzent.

Bad Segebergerin war misstrauisch

Bereits am Montagabend hatte sich eine angebliche Polizeibeamtin bei einer 80-jährigen Bad Segebergerin am Telefon gemeldet. In der Nachbarschaft sei eingebrochen worden. Es liefen verdeckte Maßnahmen, die Seniorin dürfe nicht darüber sprechen. Am nächsten Vormittag meldete sich vermutlich die gleiche Frau wieder. Sie forderte die Rentnerin auf, ihr Geld von der Bank abzuheben. Ein Bankmitarbeiter mache mit den Einbrechern gemeinsame Sache. Ihr Geld sei auf der Bank nicht sicher. Die Seniorin ließ sich nicht verunsichern, beendete das Gespräch und wandte sich ans Polizeirevier Bad Segeberg.

In Groß Kummerfeld meldete sich gegen 14 Uhr am Dienstag ein angeblicher Beamter aus Kiel bei einer 85-Jährigen. Ihr Sohn sei in einen Verkehrsunfall in Kiel verwickelt, bei dem eine Schwangere verletzt worden sei. Für eine außergerichtliche Lösung würde Bargeld benötigt. Auch diese Seniorin fiel nicht auf die Masche herein.

Polizei warnt und gibt Tipps zu „Schockanrufen“ und „Enkeltrick“

Wegen dieser Taten warnt die Polizei erneut vor betrügerischen Anrufern. „Der Fantasie der Betrüger sind keine Grenzen gesetzt. Nicht selten werden sie am Telefon aufdringlich oder betteln regelrecht um Hilfe“, weiß Polizeisprecher Lars Brockmann von der Polizeidirektion Bad Segeberg. Oftmals verfügten die Betrüger sogar über Detailwissen und verunsicherten ihre Opfer dadurch zusätzlich. Letztlich gehe es aber immer darum, an Bargeld zu kommen.

Sicherheitstipps für Senioren sind auf der Homepage der Landespolizei Schleswig-Holstein und der polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes unter dem Stichwort „Enkeltrick“ zu finden.