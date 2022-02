Es soll keine Entscheidung nur anhand von Karten und Plänen sein. Und auch die Anwohner sollen einbezogen werden. Am Sonnabend um 11 Uhr findet eine öffentliche Ortsbegehung im künftigen Baugebiet Havkamp-Ost in Bad Segeberg statt. Eingeladen hat die Kommunalpolitik.

Uralt-Planung für neues Wohngebiet in Bad Segeberg noch einmal überdenken

Von Thorsten Beck