Kaltenkirchen

Martina Fey vom Bildungsministerium in Kiel kam aus dem Staunen kaum heraus: „Das klingt ja fast nach Zauberei“, sagte sie bei einem Besuch der Flex-Klasse C an der Gemeinschaftsschule am Marschweg. Fey ist Aktionsverantwortliche des Handlungskonzepts STEP, welches so genannte Coaches an Gemeinschaftsschulen schickt, die sich um den Übergang von der Schule zur Ausbildung kümmern.

So einen „Coach“ gibt es an der Marschwegschule auch, nur wird sie hier Bildungsbegleiterin genannt und ist ausschließlich für die Kinder der Flex-Klassen verantwortlich. „Sie hilft dabei, Praktikums- und Ausbildungsplätze zu finden und unterstützt die Schüler bei den Bewerbungen“, erklärt Regina Mohrmann. Sie ist die Klassenlehrerin der Flex-Klasse C, die sich im dritten Jahr befindet und in zwei Monaten Abschlussprüfungen hat.

Die Besucherinnen nahmen sich Zeit für eine Gesprächsrunde mit den Schülerinnen und Schülern. Quelle: Sylvana Lublow

„Ich habe 2016 die Flex-Klassen hier am Marschweg eingeführt“, erzählt Regina Mohrmann. Und seitdem schreibe das Modell an der Gemeinschaftsschule Erfolgsgeschichten. Dabei ist es so einfach: Ausgesuchte Schülerinnen und Schüler werden nach der siebten Klasse in die Flex-Klasse aufgenommen und haben dann drei statt zwei Jahre Zeit, ihren Ersten allgemeinbildenden Schulabschluss (ESA, früher Hauptschulabschluss) zu machen. „Bisher haben alle Flex-Schüler ihren Abschluss bestanden“, sagt Mohrmann. Und das ist längst nicht alles.

Einige ehemalige Förderkinder wollen Abitur machen

Die Schülerinnen und Schüler der Abschluss-Flex-Klasse von Regina Mohrmann erzählten Martina Fey und Schulrätin Heike Harder von ihren Erfahrungen in den drei Flex-Jahren. Einige von ihnen waren bis zur siebten Klasse Förderschüler, die meisten hatten schlechte Noten und waren „schulmüde“. So zum Beispiel der 17-jähirge Maxi. Er erzählt: „Ich war vorher auf der Dietrich-Bonhoeffer-Schule und war Förderschüler. Ich hatte kaum Kenntnisse in Mathe und Englisch und in Deutsch eigentlich auch nicht. In der Flex-Klasse komme ich gut mit, ich bin in Englisch nicht so gut, aber ich kann ja ein Fach abwählen.“ Nach seinem Abschluss wird er eine Ausbildung zum Baumaschinenmechatroniker beginnen.

Die 17-jährige Emma war früher auch ein „Förderkind“. Und jetzt will sie richtig durchstarten: „Ich möchte weiter zur Schule gehen und meinen MSA machen, danach zum Gymnasium und dann studieren“, erzählt sie. Auch ihr Mitschüler Finn war mal Förderkind: „Ich wurde viel aus dem Unterricht rausgenommen, das war nicht so schön.“ Erst in der Flex-Klasse hat ihm Schule wieder Spaß gemacht. Nach dem Abschluss will er Zimmermann werden. Eine andere Schülerin, die auch mal Förderkind war, hat jetzt nur noch Zweien im Zeugnis. Sie will Köchin werden, obwohl ihre Lehrerin hofft, dass sie weiter zur Schule gehen wird.

Zuvor wird ein Vertrag zwischen den Flex-Beteiligten geschlossen

„90 Prozent der Förderschüler schaffen ihren ESA mit dem Flex-Konzept“, sagt Martina Fey. In der Schule am Marschweg sind es alle. Und die Schüler wissen auch, warum: „Es ist entspannter und wir dürfen so viele Fragen stellen, bis wir es verstehen“, erzählt ein Schüler. Tatsächlich sei auch der Vertrag, den Schüler, Lehrer und Eltern vorher unterschreiben, ein wichtiger Teil des Erfolgs, sagt Regina Mohrmann. In dem Vertrag gib es Regeln für Schüler, an die sie sich halten müssen, sonst fliegen sie raus. „Der Wille muss da sein, und das ist er bei meinen Schülern. Sie tragen so zu ihrem eigenen Erfolg bei.“ Die Lehrkräfte müssen vertraglich versprechen, auf die Stärken und Schwächen der Schüler individuell einzugehen und jede Frage zu beantworten.

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In der Gemeinschaftsschule am Marschweg gibt es drei Flex-Klassen mit je 21 Schüler und Schülerinnen. Es ist die einzige Schule in Kaltenkirchen mit diesem Modell. „Wir haben Anfragen von der Dietrich-Bonhoeffer-Schule und manchmal auch aus Bad Bramstedt“, erzählt Mohrmann. Doch nicht für jeden (Förder-) Schüler sei das Flex-Modell geeignet. „Das Modell ist erfolgreich und im Kommen“, sagt Mohrmann. Martina Fey hat die Lehrerin im Nachhinein gleich eingeladen, Schulungen zu geben, um ihr Wissen und ihre Erfahrungen mit dem Flex-Modell weiterzugeben. „Es ist beachtlich, dass hier alle Schüler eine Zukunftsperspektive haben, gerade vor dem Hintergrund der Pandemie“, sagt Fey.