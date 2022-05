Bad Segeberg/Kiel

Welche Direktkandidatinnen und -kandidaten ziehen für die Wahlkreise Segeberg-West, Segeberg-Ost und Norderstedt in den Landtag von Schleswig-Holstein ein? Und welche Partei holte in den einzelnen Wahllokalen im Kreis Segeberg die Mehrheit? Am Wahlabend des 8. Mai 2022 präsentieren wir Ihnen hier die Ergebnisse. Die Wahlergebnis-Grafiken aktualisieren sich ab 18 Uhr bis zur Verkündung des amtlichen Endergebnisses automatisch.

Landtagswahl 2022 im Kreis Segeberg: So wurde in Ihrer Nachbarschaft gewählt

Die Wahlbeteiligung im Kreis Segeberg lag nach dem vorläufigen Ergebnis bei 59 Prozent. Die CDU setzte sich als deutliche Gewinnerin im Kreis Segeberg durch.

Verteilung der Erststimmen bei der Wahl 2022 im Kreis Segeberg

Bei den Erststimmen holte die CDU laut vorläufigem Endergebnis 44,9 Prozent der Stimmen im Kreis Segeberg. Zweitstärkste Kraft wurde die SPD mit 20,7 Prozent, vor den Grünen mit 16,7 Prozent. Die FDP kam auf 6,9, die AfD auf 5,4, die Linke auf 2,2 Prozent. Die übrigen Parteien holten 3,1 Prozent.

Direktmandat: Diese Politiker vertreten den Kreis Segeberg künftig im Landtag

Direkt in den Landtag gewählt wurden im Kreis Segeberg nach dem vorläufigen Endergebnis Ole-Christopher Plambeck (CDU, 45,9 Prozent, Segeberg-West), Sönke Siebke (CDU, 60,0 Prozent, Segeberg-Ost) und Patrick Pender (CDU, 58,0 Prozent, Norderstedt).

Ergebnis Landtagswahl SH im Kreis Segeberg: Diese Parteien haben am meisten Stimmen

Bei den Zweitstimmen liegt die CDU nach dem vorläufigen Endergebnis mit 46,2 Prozent vor den Grünen mit 16,4 Prozent. Die SPD erreicht 15,6, die FDP 6,9, der SSW 3,9, die AfD 5,1 Prozent. Die Linke holt 1,4 Prozent. Die übrigen Parteien kommen auf 4,4 Prozent.

Zugelassen waren 16 Parteien bei der Landtagswahl Schleswig-Holstein am 8. Mai 2022:

CDU

SPD

Grüne

FDP

SSW

AfD

Die Linke

Piratenpartei

Freie Wähler

Die Partei

Zukunft (Z.)

Die Basis

Die Humanisten

Gesundheitsforschung

Tierschutzpartei

Volt

Detaillierte Wahlergebnisse aus den Segeberger Wahlkreisen bei der Landtagswahl 2022 in Schleswig-Holstein

Sie interessieren Sich für detailliertere Ergebnisse aus Ihrem Segeberger Wahlkreis? Hier finden Sie weitere Wahlergebnis-Grafiken:

Diese Kandidatinnen und Kandidaten traten bei der Landtagswahl 2022 im Kreis Segeberg an

Die Wahlberechtigten im Wahlkreis Segeberg-West konnten folgenden Kandidatinnen und Kandidaten bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein ihre Stimme geben:

CDU: Ole-Christopher Plambeck

SPD: Stefan Weber

Grüne: Wolfram Zetzsche

FDP: Stephan Holowaty

AfD: Julian Flak

Die Linke: Holger Weihe

Freie Wähler: Julia Glagau

Die Wahlberechtigten im Wahlkreis Segeberg-Ost konnten folgenden Kandidatinnen und Kandidaten bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein ihre Stimme geben:

CDU: Sönke Siebke

SPD: Tarek Saad

Grüne: Ulrike Täck

FDP: Hans-Peter Guckel

AfD: Jörg Nobis

Die Linke: Finn Luca Frey

Freie Wähler: Kathrin Arbeck

Die Wahlberechtigten im Wahlkreis Norderstedt konnten folgenden Kandidatinnen und Kandidaten bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein ihre Stimme geben: