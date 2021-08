Henstedt-Ulzburg

Bürgermeisterin Ulrike Schmidt ist sauer – aber auch erleichtert. Im Streit um die Besetzung des Jobs des Büroleiters in Henstedt-Ulzburg hat Bewerber Markus Knapp in ihren Augen der Gemeinde Henstedt-Ulzburg geschadet und das Verfahren in die Länge gezogen. Aber: „Der Rechtsstreit zwischen dem unterlegenen Bewerber und der Gemeinde Henstedt-Ulzburg um die Stelle der Büroleitung im Rathaus ist beendet. Das Verwaltungsgericht Schleswig hat das vom Bewerber Markus Knapp begonnene Eilverfahren auf Fortführung der zweiten Ausschreibung durch Beschluss auf Kosten des Antragstellers eingestellt, nachdem der Anwalt von Herrn Knapp den Antrag seines Mandanten zurückgenommen hat“, heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus.

Markus Knapp, Polizeioberrat aus Berlin, hatte sich im Frühjahr auf eine Stellenausschreibung der Gemeinde Henstedt-Ulzburg hin beworben und war zu einem Assessment Center für den Posten des Büroleiters eingeladen worden. Bei dieser speziellen Art des Vorstellungsgespräches werden die Bewerber – in diesem Fall Markus Knapp und eine Verwaltungsrätin aus der Region – auf Herz und Niere geprüft.

Büroleitung in Henstedt-Ulzburg sollte am 1. Juni besetzt werden

Knapp fühlte sich, wie er kn-online beschrieb, von Beginn an nicht wohl in dem Gespräch. Das Gremium entschied sich letzten Endes für die Mitbewerberin von Knapp. Nachdem er die Absage erhalten hatte, zog der Bewerber vor das Verwaltungsgericht und bemängelte Fehler im Verfahren. Die Richter gaben ihm Recht. Daraufhin brach die Gemeinde Henstedt-Ulzburg dieses Bewerbungsverfahren ab und schrieb die Stelle erneut aus. Gegen den Abbruch des Vorgangs ging Markus Knapp wieder vor, wie die Gemeinde Henstedt-Ulzburg auf Nachfrage mitteilte. Geplant war die Einstellung der erfolgreichen Bewerberin für den 1. Juni. Daraus wurde nichts. Der Schreibtisch ist verwaist. Seit Jahresbeginn ist Vorgänger Jens Richter in Pension.

Bürgermeisterin Schmidt wehrt sich gegen Vorwürfe von Filz

„Nachdem der Rechtsstreit mit dem Bewerber Knapp nun endlich beendet ist, ist es an der Zeit, die öffentlichen Vorwürfe gegenüber der Gemeindeverwaltung in aller Entschiedenheit zurückzuweisen“, sagt Bürgermeisterin Ulrike Schmidt. „Dass Herr Knapp den juristischen Weg gewählt hat, ist zu akzeptieren. Dass er der Gemeinde Henstedt-Ulzburg allerdings öffentlich Intransparenz und gar Filz vorwirft, darf nicht unwidersprochen im Raum stehen.“ Markus Knapp hatte gesagt, dass die erneute Stellenausschreibung speziell auf die gewünschte Verwaltungsrätin abgestimmt worden sei.

Externe Bewerberin hat bei anderer Kommune zugesagt

„Herr Knapp wird in der Segeberger Zeitung zitiert, dass er der Gemeinde Henstedt-Ulzburg nicht schaden wolle. Das hat Herr Knapp leider schon längst getan“, macht Schmidt deutlich. Neben dem verursachten Personalaufwand, den Gerichts- und Anwaltskosten in mittlerweile fünfstelliger Höhe sowie der Mehrbelastung der Verwaltungsmitarbeitenden durch die fortwährende Vakanz der Büroleitung sei nun auch der zu befürchtende Fall eingetreten: „Die erfolgreiche, externe Bewerberin aus dem vorangegangenen Ausschreibungsverfahren hat inzwischen ihre Bewerbung zurückgezogen, weil sie in einer anderen Kommune in Schleswig-Holstein eine Stelle gefunden hat“, bedauert eine deutlich missgelaunte Bürgermeisterin Schmidt.

Die Gemeinde Henstedt-Ulzburg wird nach eigenen Angaben die eingegangenen Bewerbungen der dritten Ausschreibung auswerten und „das Verfahren zeitnah abschließen“. Die Büroleitung nimmt eine zentrale Position in der Gemeindeverwaltung ein. „Sie arbeitet eng mit der Bürgermeisterin zusammen, berät sie und wirkt maßgeblich in das Rathaus hinein. Die Steuerungsaufgaben der Büroleitung werden aktuell von Bürgermeisterin Schmidt übernommen, inhaltliche Aufgaben wurden den Sachgebietsleitungen des Fachbereiches 1 übertragen. Es kam und kommt zu einer erheblichen Mehrbelastung der betroffenen Mitarbeitenden“, heißt es auf Nachfrage von kn-online.