Erste Auswirkungen des Ukraine-Kriegs auf Wirtschaft im Kreis Segeberg

Kreis Segeberg

Zwar sank die Arbeitslosenzahl im März im Kreis Segeberg. Aber die Folgen des Kriegs in der Ukraine machen sich zunehmend bemerkbar.

„Der Krieg verschärft einige Probleme für die Unternehmen in unserer Region“, sagt Thomas Kenntemich, Leiter der Agentur für Arbeit Elmshorn. „So nehmen Material- und Rohstoffmangel zu, einzelne Absatzmärkte brechen weg, und die steigenden Energiepreise erhöhen den Kostendruck.“

Gefragt sind Berufsperspektiven für ukrainische Geflüchtete

Mit einer Entlassungswelle rechne er nicht. Allerdings könnten sich viele Unternehmen mit Einstellungen zurückhalten, um die Entwicklung abzuwarten, fürchtet Kenntmich. „Dies würde eine Erholung des Arbeitsmarktes nach der Corona-Pandemie deutlich abbremsen.“

Thomas Kenntemich, Leiter der Arbeitsagentur Elmshorn: "Der Krieg in der Ukraine verschärft einige Probleme für Unternehmen in unserer Region." Quelle: Nadine Materne

„Ukrainische Geflüchtete haben sich bislang nur wenige bei den Arbeitsagenturen im Kreis Segeberg gemeldet“, beobachtete Kenntemich. Für viele stünden die Wohnunterbringung, die Verarbeitung des Erlebten und der Kontakt zu den Angehörigen in den Kriegsgebieten noch im Vordergrund.

Zahl der Arbeitsuchenden aus Ukraine wird zunehmen

Kenntemich erwartet, dass die Zahl der Geflüchteten, die im Kreis Segeberg eine berufliche Perspektive suchen, in den nächsten Wochen zunehmen wird. „Wenige von ihnen werden sofort in einen Job einsteigen können. Für die meisten wird es zunächst um den Erwerb deutscher Sprachkenntnisse, die Anerkennung von Zeugnissen und Anpassung der Berufskenntnisse gehen.“

Wann und wie viele geflüchtete Menschen auf dem deutschen Arbeitsmarkt einsteigen wollen, hänge auch von der Dauer und dem Verlauf des Krieges ab. Viele Geflüchtete verfügten über gesuchte berufliche Qualifikationen. Deshalb sei die langfristige, berufliche und gesellschaftliche Integration sehr aussichtsreich.

Spezielle Hilfen der Arbeitsagentur für Ukraine-Flüchtlinge

Die Agentur für Arbeit hilft nach eigenen Angaben den geflüchteten Menschen aus der Ukraine mit Beratung, Vermittlung und Förderung bei der Arbeitssuche und der beruflichen Weiterbildung. Sprachmittler stünden für die Gespräche online zur Verfügung.

Informationen würden zunehmend in ukrainischer Sprache bereitgestellt (www.arbeitsagentur.de/ukraine). Um die Netzwerkarbeit kümmerten sich spezielle Migrationsbeauftragte. Die Arbeitsagentur tausche sich mit dem Kreis Segeberg aus.

Arbeitslosenquote im Kreis Segeberg bei 4,3 Prozent

Abgesehen von den Folgen des Krieges in der Ukraine gewann der Arbeitsmarkt im Kreis Segeberg saisonal weiter an Fahrt. 6705 Segeberger waren arbeitslos, 193 weniger als im Februar und 1418 weniger als vor einem Jahr.

Die Arbeitslosenquote lag bei 4,3 Prozent, nach 4,4 Prozent im Februar und 5,2 Prozent vor einem Jahr. In Bad Segeberg wurde eine Quote von 4,3 Prozent ermittelt, in Kaltenkirchen von 3,9 Prozent und in Norderstedt von 4,9 Prozent.

Rund 3000 offene Stellen im Kreis Segeberg

Es gehen mehr Arbeitslose wieder in Beschäftigung. Vor allem meldeten sich deutlich weniger Menschen als in den Vormonaten neu arbeitslos. Dies führte im März zu einer Entlastung des Arbeitsmarktes.

Im März berichteten die Unternehmen von 690 sozialversicherungspflichtigen Arbeitsstellen zur Besetzung. Das sind 219 weniger als im Februar. Damit liegt die Personalnachfrage jedoch um 171 Stellen höher als im März vorigen Jahres. Insgesamt sind knapp 3000 Stellen offen.

Viele Lehrstellen noch zu besetzen

Mehr als 800 Ausbildungsplätze sind im Kreis Segeberg derzeit noch zu besetzen. Statistisch kommen auf zehn offene Ausbildungsstellen nur knapp fünf Bewerber.

Der Arbeitgeber-Service informiert und berät Ausbildungsbetriebe unter der kostenfreien Rufnummer 0800/4555520. Ausbildungssuchende können sich an die Berufsberatung unter Telefon 0800/4555500 wenden, ebenfalls gratis.