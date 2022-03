Ludmila und Stanislav Korolenko gehören zu den ersten ukrainischen Geflüchteten, die in Kaltenkirchen angekommen sind. Ihre Tochter Irina lebt hier und hat die Eltern aus Odessa am Schwarzen Meer bei sich aufgenommen. Das Ehepaar flüchtete aus Angst: Jeden Tag Luftalarm, nicht genug Bunker und Angriffe auf die umliegenden Orte.

Zwischen Wut und Hoffnung: Erste Geflüchtete in Kaltenkirchen angekommen

Ukraine-Krieg - Zwischen Wut und Hoffnung: Erste Geflüchtete in Kaltenkirchen angekommen

Ukraine-Krieg - Zwischen Wut und Hoffnung: Erste Geflüchtete in Kaltenkirchen angekommen

Von Sylvana Lublow