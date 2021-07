Bad Segeberg

Beim Namen Thomas Minnerop denken viele an den Mitarbeiter der Stadt Bad Segeberg, der sich mit großem Elan für die Jugendlichen in der Kommune einsetzt. Manche kennen ihn auch noch als Theaterpädagogen an der Jugendakademie.

Doch dass der 57-Jährige zuvor jahrelang vor Zehntausenden von Zuschauern Konzerte gespielt hat, wissen die wenigsten. Jetzt hat der umtriebige Kulturaktivist seine erste Solo-CD eingespielt – und das mit zahlreichen Wegbegleitern, von Groß Rönnau bis Ohio.

Thomas Minnerop scharte 18 Mitstreiter um sich

„Minne and his Soulmates – The Wonderland Session“ heißt die Scheibe, die vor Kurzem aus dem Presswerk kam. Der Titel ist Programm. Es geht um Soul – die Seele, und um eine ganze Reihe von Mates – die Wegbegleiter. Nicht weniger als 18 Mitmusiker und weitere Aktive haben sich quasi darum gerissen, bei dem Projekt von „Minne“, wie er allseits genannt wird, dabei zu sein.

Auf CD und im Internet Thomas Minnerop spielte schon in Punkbands wie Rubberslime und Rubbermaids, mit denen er auf Europatourneen ging, stand mit den „Toten Hosen“ als Support auf einer Bühne und wurde bundesweit bekannt durch Fernsehsendungen, in denen er als „Minne und die Minnies“ mit Kindern aus dem Kreis Segeberg (darunter auch seinen eigenen beiden Kindern) auftrat. Mitwirkende der CD „Minne and his Soulmates - The Wonderland Session“ sind die Musiker Arne Gebel (Gitarre), Camille Klaucke (Geige), Daniel Schierhorn (Schlagzeug), Jan Christian Lang (Gitarre), Jan Simowitsch (Klavier, Akkordeon, Orgel), Kai Brötzmann (Bass), Lars Köster (Schlagzeug), Matthias Völkner (Backing Vocals), Matzy „nitebilnd“ Hagenah (Slide), Michael „Elf“ Mayer (Gitarre), Mirco Weidtmann (Bass), Miriam Schüler (Backing Vocals), Ruben Bracikowski (Gitarre), Sonja Strauch (Backing Vocals) und Sven Breuel (Schlagzeug, Bass). Bei Live-Konzerten werden weitere Gäste wie Peter Kistmacher mitwirken. Vermarktet wird die CD vom Bremer Label Fuego. Zu erhalten ist die CD mit neun Titeln bei den Buchhandlungen in Bad Segeberg, beim Soundeck und via www.minne-music.de für 9.99 Euro. Außerdem sind die Titel – auch einzeln – dort und auf allen Streaming-Diensten erhältlich.

Die ersten waren seine damaligen WG-Mitbewohner Arne Gebel (Gitarrist), Sven Breuel (Tontechniker und Gitarrist) und Kai Brötzmann (Schlagzeuger). Vor eineinhalb Jahren saßen sie mit Minne im Wintergarten ihrer WG in Groß Rönnau.

Minnerop hatte viele Lieder geschrieben in den Jahren

Minne hat einen Batzen Lieder, die er im Laufe der vorangegangenen zehn Jahre geschrieben hatte – und alle hatten viel Zeit aufgrund des Corona-Lockdowns. Auch Minne selbst war vom Bad Segeberger Bürgermeister mangels Arbeitsmöglichkeiten in Kurzarbeit, sprich, nach Hause geschickt worden. So beschlossen sie, Minnes Ideen zu realisieren.

In zahlreichen teils weltbekannten Bands hat Thomas Minnerop schon gespielt. Jetzt hat er seine eigene Solo-CD eingesungen und eingespielt. Quelle: Detlef Dreessen

Dank seiner zahlreichen Kontakte in vielerlei Szenen kamen viele Mates dazu, und so wuchs das Arrangement von der Gesang-Gitarre-Bass-Schlagzeug-Basis um Geige, Klavier, Percussion, Akkordeon und eine Reihe weiterer Instrumente. Die Geige etwa spielte Camille Klaucke, Tochter seiner Partnerin Sophie Moreau.

Musiker nahmen ihre Stücke für Minnerop-CD einzeln auf

Weil nicht alle zusammen ins Studio gehen konnten, nahmen die Musiker ihre Parts einzeln auf und schickten sie Minne durchs World Wide Web zu. Auch Minnes weltweites Beziehungsnetz wurde genutzt.

Lesen Sie auch Hier arbeitet Thomas Minnerop: Bad Segeberg hat jetzt ein Jugendbüro

Damit die Musik nicht nur aus den heimischen Lautsprechern überzeugend ’rüberkommt, sondern auch im Radio gespielt werden kann, leisteten gleich vier Tontechniker ganze Arbeit. Neben Sven Breuel und Sebastian und Stefan Schmahl auch Chris Heckmann in Dayton, der von Ohio (USA) aus mitmischte. Ach ja: Von Poeten aus New York holte sich Minne einige Anregungen für Songtexte – eine weitere Episode des www-Projektes.

Musik passt in keine Schublade

Das Ergebnis ist eine rundum vergnüglich zu hörende Scheibe, die, wie sollte es bei Minne anders sein, in keine Schublade passt. Wer nach dem Stil fragt, hat beim Hören eine Menge zu tun. Da leben Reggae und Ska, Rock, Pop, Punk, Blues, Folk, Soul und Country eine bunte Familie, in der jeder willkommen ist und sein Teil abbekommt.

Sogar innerhalb eines Liedes wechselt Minne die Genres, nach dem Motto: Gut ist, was Minne Spaß macht. „Mir war es schon immer zu langweilig, nur in eine Richtung zu gehen“, sagt der Sänger, Gitarrist, Veranstalter, Filmer, Theater- und Kinderlieder-Macher und Jugendpädagoge.

Minnerop will kein reiner Profi-Musiker werden

Jetzt einen Neustart machen, für einen neuen Karrierestart das ganze Leben dem Durchbruch widmen? Das liegt dem 57-Jährigen fern. „Meine Arbeit hier macht mir Spaß“, sagt er. „Ich will weiter für Bad Segeberg Kultur machen.“

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

An den Wochenende wird er aber doch ein bisschen seltener hier sein. Aus mehreren Großstädten kamen schon Anfragen, wann er dort Gastspiele gibt. Auch Rundfunkstationen in England und Frankreich haben schon Titel von ihm gespielt. Und auf Youtube ist seit dem Wochenende ein sehenswertes Musik-Video von „Minne and his Soulmates“ zu sehen.

Das erste Live-Konzert mit den Songs der CD und einigen seiner „Soul-Mates“ findet am 4. September ab 20 Uhr in der Kalkberg-Oase statt. Der Eintritt ist frei.