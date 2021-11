Bad Bramstedt

Ein Shared Space, also ein geteilter Raum, den Fußgänger, Radfahrer und Autofahrer gleichberechtigt nutzen können, der fiel Stadtplaner Stefan Luft als Erstes ein, als er mit dem städtischen Verkehrsausschuss den Maienbeeck besuchte. Wie auf dem Bleeck sei eine Tempo-Reduzierung auf 20 Km/h wünschenswert, so Luft, der für die Stadt ein Mobilitätskonzept erarbeitet. Doch ob das möglich sein wird, hängt vor allem von der Kooperationsbereitschaft des Kreises Segeberg ab, die bisher in dieser Frage nicht besonders ausgeprägt war.

Die Mitglieder des Verkehrsausschusses hatten sich gemeinsam mit Luft auf eine Radtour durch Bad Bramstedt begeben. Lufts Auftrag ist es, mit dem Mobilitätskonzept Verbesserungsvorschläge für den Radverkehr in Bad Bramstedt zu unterbreiten. Der Maienbeeck ist seit Jahrzehnten in der politischen Diskussion als Schwachstelle gebrandmarkt. Hier dürfen Autofahrer ihre Karossen halbseitig auf den Bürgersteigen parken, die dadurch deutlich verengt werden. Radfahrer müssen auf der Fahrbahn an den parkenden Autos vorbeiradeln, immer mit der Gefahr, durch eine sich öffnende Autotür unsanft vom Rad geholt zu werden. Viele meiden das Risiko und nutzen den Bürgersteig, was dann wiederum Konflikte mit den Fußgängern auslöst.

Notfalls den Minister einschalten

Ein Shared Space könnte also die Lösung sein. Aber die Kreis-Verkehrsaufsicht ist nicht einmal bereit, Tempo 30 anzuordnen. Es handele sich schließlich um die Kreisstraße 111, auf einer solchen überörtlichen Straße sei eine Temporeduzierung nicht möglich. Luft kennt solche wie er es nennt Behördensturheit.

Im Maienbeeck wird vom Autoverkehr dominiert, Fußgänger und Radfahrer an die Seite gedrängt. Quelle: Einar Behn

„Sie müssen sich an den Verkehrsminister wenden“, riet er den Ortspolitikern. Andernorts habe das auch Erfolg gehabt. Der Geschäftsführer des Lübecker Büros Urbanus wird der Stadt mit dem Mobilitätskonzept konkrete Vorschläge liefern, wie der Verkehr im Maienbeeck neu organisiert werden kann. Auch den Kirchenbleeck will er damit einbeziehen, der ebenfalls vom Autoverkehr dominiert wird.

Nach der derzeitigen politischen Beschlusslage sollen im Maienbeeck die parkenden Autos künftig in markierten Zonen wechselseitig auf der Fahrbahn stehen. Vollzogen wurde der Beschluss bisher noch nicht. Aber das versprochene Gespräch mit den Geschäftsinhabern in der Straße hat es bereits gegeben. Die waren bisher strikt gegen die neue Parkplatzanordnung, weil dadurch rund die Hälfte der Stellplätze verloren geht. Die Runde verabredete, noch einige Feinheiten zu klären, bevor die Fahrbahnmarkierungen aufgebracht werden. So soll beispielsweise sichergestellt werden, dass auch Lastwagen noch auf die Hofeinfahrten der Geschäfte und Handwerksbetriebe einbiegen können.

Schutzstreifen im Butendoor

Station machte die Radfahrergruppe auch im Butendoor. Dort vereinbarten die Teilnehmer, wie schon im Landweg, auf der Südseite einen Schutzstreifen anzulegen, damit die Radler auf der Fahrbahn besser wahrgenommen werden. Auf der Nordseite würde ein solcher Schutzstreifen an den in Buchten parkenden Autos vorbeiführen. Die Runde sah darin keine geeignete Lösung. Da der Bürgersteig dort sehr breit ist, könnte eventuell auch ein Radweg angelegt werden. Den hatte es schon einmal gegeben. Doch er wurde von den vielen Baumwurzeln zerstört und auch nicht mehr saniert.

Keine Lösung für die Hamburger Straße

Nächste Station: Hamburger Straße. Hier ist der Radweg im nördlichen Abschnitt von Baumwurzeln zerstört, der Asphalt wurde teilweise entfernt. Außerdem ist der Radweg schmal, womit er nicht mehr modernen Anforderungen entspricht. Ausgerechnet hier plant die Metropolregion Hamburg einen Radschnellweg, der von Bad Bramstedt bis nach Hamburg-Alsterdorf führen soll. Um auf die erforderliche Breite von vier Metern zu kommen, müssten entweder die Straßenbäume weichen oder Grundstücke hinzugekauft werden. Das Baumfällen scheidet für die Verkehrsausschussmitglieder aus. Dass sich genügend Anlieger finden, die Teile ihrer Vorgärten verkaufen, wurde ebenfalls als unrealistisch angesehen. Ein Teilnehmer resümierte: „Über’s allgemeine Philosophieren sind wir nicht hinausgekommen.“