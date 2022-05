Der Mangel an Erziehern bedroht die Arbeitsfähigkeit Segeberger Kitas. Mit zunehmender Verzweiflung sucht die Kreispolitik nach Lösungen. Aber: „Alles was wir anschieben können, sind Tropfen auf den heißen Stein“, sagte nun ein Kreismitarbeiter. Kritik geht an die Landesregierung in Kiel.