Beleidigt und bedroht hat ein ehemaliger Neversdorfer mehrere Mitmenschen. Er wurde vom Schöffengericht Bad Segeberg zu einer Haftstrafe auf Bewährung verurteilt.

Dem heute 53-jährigen Industriekaufmann warf die Staatsanwaltschaft Kiel eine ganze Reihe von Verfehlungen vor. So habe er im Mai des Jahres aus nichtigem Anlass seinen Nachbarn mit den Worten „Hau ab, du A..., sonst verprügel ich dich gleich!“ bedroht. Die Leiterin einer Bankfiliale habe er mit verstellter Stimme angerufen und sie mit den Worten: „Ich mach Dich Messer“ verängstigt.

Ex-Neversdorfer hatte gedroht, Hunde auf andere zu hetzen

Bei seinem Stiefsohn hatte er demnach die Wohnungstür eingetreten und ihn nicht nur verprügelt, sondern auch einen halbvollen Eimer Wasser über dessen Kopf entleert. Außerdem hatte er laut Anklage einem anderen Neversdorfer gedroht, die Hunde auf ihn zu hetzen, und einer Frau habe er zugerufen: „Dich kriegen wir gleich, ich werde Dich ermorden!“

Außerdem lag noch eine Anklage aus jüngerer Zeit wegen angeblicher Unfallflucht vor, die aber noch nicht verhandlungsreif war.

Anwalt versuchte Verhalten des Ex-Neversdorfers zu erklären

Alle Taten hatten sich „in einem gewissen Zeitfenster zugetragen“, sagte Richter Aykut Tuncel. Die Bedrohungen gegen die Bankerin könnten durchaus als versuchter Raub und Erpressung angesehen werden, weil sie im Zusammenhang mit nicht ausgezahltem Geld stünden.

Hintergründe schilderte Verteidiger Gerd Achterberg. Sein Mandant sei ein gut verdienender Angehöriger der gehobenen Mittelschicht gewesen, Verkaufsleiter einer großen Hamburger Firma mit Haus, Frau und fast erwachsenem Sohn.

Familie des Ex-Neversdorfers war nach gesundheitlichen Problemen auseinandergebrochen

2016 hätte es Gesundheits- und Herzprobleme gegeben, der Angeklagte habe seine Arbeit verloren und sei abgerutscht. Auf Vorhaltungen seiner Frau habe er mit Prügel reagiert. Die Frau habe den Angeklagten 2017 verlassen, der Sohn habe alle Kontakte mit ihm abgebrochen.

Wegen der Körperverletzung war er zu einer Strafe auf Bewährung verurteilt worden, hatte aber erneut zugeschlagen, woraufhin die Bewährung widerrufen worden sei. Der Angeklagte sei daraufhin sieben Monate in Haft in Kiel gewesen.

„Wilhelminische Haftbedingungen“ für Ex-Neversdorfer

Als er wieder in Freiheit gekommen sei, habe die Zwangsversteigerung seines Hauses und sogar die Zwangsräumung bevorgestanden. In diese Zeit seien auch die angeklagten Taten gefallen. „Seine Selbstwertproblematik wurde durch die wilhelminischen Haftbedingungen noch erschwert“, versuchte Verteidiger Achterberg das Verhalten seines Mandanten zu erklären.

Nun aber habe er eine neue Lebensgefährtin, wohne in Brandenburg weit weg zur Miete in einem kleinen Dorf, wo er gut angekommen sei. Fünf Tage die Woche arbeite er ehrenamtlich für die Tafel in der Nachbarstadt und habe guten Kontakt zu seinem dortigen Bewährungshelfer.

Urteil nach Rechtsgespräch aller Beteiligten

„Eine Haftstrafe ist hier nicht zielführend“, erkannte Aykut Tuncel, und trat mit Verteidigung und Anklage in ein offenes Rechtsgespräch ein. „Das haben wir früher immer unter uns im Hinterzimmer gemacht“, erklärte er der Zuhörerschaft. „Da kam dann aber immer der Verdacht der Mauschelei auf, daher machen wir das jetzt öffentlich.“

Die Staatsanwältin wollte bei Geständnis des Angeklagten zwölf bis 18 Monate Freiheitsentziehung, ausgesetzt auf drei Jahre zur Bewährung, der Verteidiger hielt 14 Monate für angemessen. Einig waren sie sich, dass der Angeklagte ein Anti-Aggressionstraining absolvieren soll.

Ex-Neversdorfer muss Anti-Aggressionstraining durchlaufen

So gestand der Angeklagte alles ein, die zahlreichen Zeugen brauchten nicht auszusagen, und Richter Tuncel verkündete als Urteil: Ein Jahr und vier Monate Haft, auf drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Außerdem muss er das Training durchführen. „Wenn Sie das abbrechen, wird die Bewährung widerrufen!“, warnte er den Angeklagten, der erleichtert schien.