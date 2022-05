Existenzängste bei Segebergs Schweinezüchtern, Hochstimmung unter Ackerbauern

Kreis Segeberg

Niedrige Schweineerlöse am Markt drücken mächtig auf die Stimmung der Züchter: Die Agrarwirtschaft im Kreis Segeberg wird kräftig durchgeschüttelt. Reihenweise geben Schweinehalter auf, Ackerbauern dagegen verdienen prächtig. Die kuriose Folge der gegensätzlichen Entwicklungen: Grillwurst und Brot werden wohl gleichermaßen teurer.

Etwa 1000 landwirtschaftliche Betriebe gibt es im Kreis Segeberg noch, sagt Lennart Butz, Geschäftsführer des Kreisbauernverbandes. Vor allem Schweinehalter leiden wegen anhaltend niedriger Erlöse, die nicht die Kosten decken. Das sei kein Strukturwandel, sondern ein Einbruch. „Ställe stehen reihenweise leer. Das trifft auch größere Betriebe.“

Schwierig für Landwirte: Kunden sind von Fleisch auf Vegetarisch umgestiegen

Wenn ein Sauenhalter mal aufhöre, sei das meist endgültig das Aus für den Hof. Bei der Mast könne vielleicht irgendwann wieder aufgestockt werden. „Es ist uns unerklärlich, warum der Schweinepreis jetzt nicht steigt.“ Denn die Grillsaison beginne, Gastronomie und Mensen hätten wieder geöffnet, Feste würden wieder gefeiert.

Kreisbauerntag sucht Lösungen Nach mehrjähriger Pause kommt der Kreisbauernverband Segeberg wieder zu einem Kreisbauerntag zusammen. Am Mittwoch, 25. Mai, beginnt um 18.30 Uhr der Empfang auf dem Hof von Christian Fölster, Segeberger Straße 49, in Kisdorferwohld. Ab 19.30 Uhr spricht Bernhard Krüsken, Generalsekretär des Deutschen Bauernverbandes, über „Chancen und Risiken der Zukunftskommission Landwirtschaft (ZKL)“.

Eine Rolle spiele wohl auch, dass viele Kunden auf vegetarische Produkte umgestiegen seien, vermutet Butz. All das nach Afrikanischer Schweinepest und den Lockdowns der Coronakrise, und bei gleichzeitig steigenden Energiekosten für Heizung und Lüftung der Ställe, teurem Kraftfutter und Auflagen zum Stallumbau. „Sie haben jetzt gar nicht das Geld, um zu investieren.“

Innerhalb eines Jahres sei die Zahl der Schweinehalter im Kreis Segeberg von etwa 130 auf rund 100 gesunken, die Zahl der Schweine von etwa 180.000 auf rund 140.000.

Schweinemäster sauer: Trotzdem wird Fleisch für Endkunden teurer

Trotzdem wird an der Theke im Laden das Fleisch teurer. Der Handel drücke die Einkaufspreise, erhöhe aber die Verkaufspreise, kritisiert Jens-Walter Bohnenkamp. Der Norderstedter führt den Kreisbauernverband und ist selbst Schweinehalter: 80 Säue und 800 Masttiere. „Für 100 Kilogramm erhalte ich derzeit 180 Euro, und sie kosten mich 250 Euro.“

Gleichzeitig gebe es viele Vorschriften, und Billigkonkurrenz. Im Laden, in dem er Fleisch kaufe, habe er kürzlich Schweinefilet aus Chile entdeckt. Bohnenkamp sieht bei der Politik eine akute Planlosigkeit. „Alle reden mit, aber keiner will die Folgen finanzieren und verantworten.“ Solche Zustände wie jetzt habe er noch nicht erlebt.

Schweinezüchter Sönke Siebke hat 2021 viel Geld zugesetzt

Schweinehalter ist auch Sönke Siebke, frisch gewählter CDU-Landtagsabgeordneter aus Schmalensee. Er hält die 600 bis 800 Tiere zwei Monate, verkauft sie dann weiter. „2021 habe ich richtig Geld versenkt, das tut richtig weh. Der Betrag war sechsstellig“, lag also über 100.000 Euro.

Landwirt Sönke Siebke aus Schmalensee ist Schweinemäster. Der neue CDU-Landtagsabgeordnete setzte im vorigen Jahr einen sechsstelligen Betrag zu. Quelle: Christian Detlof

Beim Verkauf der im Januar 2022 erworbenen Masttiere habe er dann einen guten Preis erzielt, bei den im März erworbenen werde er wieder Geld zusetzen. „Kürzlich sind an einem Tag die Schweinepreise um zehn Prozent gefallen.“ Einzelhandel und Schlachthöfe drückten auf die Preise, beklagt auch Siebke.

Landtagsabgeordneter Sönke Siebke: Politik sollte Endpreise unter Selbstkosten verbieten

„Die Politik sollte nicht mehr erlauben, dass Fleisch unter Selbstkostenpreis verkauft wird. Das gibt es schon in einigen Ländern. Fleisch darf kein Ramschartikel sein. Das wird auf dem Rücken der Produzenten ausgetragen.“

Ohne das Landtagsmandat hätte er die Schweinemast wahrscheinlich trotz der Krisen allerdings weiterbetrieben. Nun aber überlegt er es sich, ob er aufhört. „Ich muss mit meinem Steuerberater sprechen.“

Ackerbauern erzielen derzeit hohe Preise

Ganz anders ist im Vorfeld des nächsten Kreisbauerntages die Stimmung bei anderen Landwirten. „Im Ackerbau haben die Preise angezogen, ist Geld zu verdienen“, sagt Lennart Butz. Allerdings muss der Landwirt auch einen guten Zeitpunkt für den Kauf des Düngers erwischt haben, der ebenfalls teurer wurde.

In der Regel, erklärt Butz, verkaufen Landwirte einen Teil der künftigen Ernte des Folgejahres schon im Vorherbst, reservieren dann auch schon den Kauf des Düngers, den sie im Folgejahr benötigen.

Preise werden von Landwirten schon im Vorjahr ausgehandelt

Im Oktober 2021 habe der Stickstoffdünger etwa 60 Euro pro zehn Tonnen gekostet, Anfang Mai seien es schon 80 bis 90 Euro gewesen.

Der Erlös für Weizen kletterte zeitgleich noch stärker um fast 50 Prozent, von 26 Euro pro 100 Kilogramm auf 35 Euro. Wobei der Getreideeinkauf in der Regel nur einen geringen Teil des Brötchenpreises für den Endkunden ausmacht.

Flächenkonkurrenz für Landwirte immer größer

Noch von anderer Seite werden die Landwirte bedrängt, durch Besiedlung, Straßenbau, für Stromleitungen, Windkraftanlagen und Ausgleichsflächen. Die verfügbare landwirtschaftliche Fläche schrumpft. Nach Angaben des Statistikamtes Nord ging der Anteil im Kreis Segeberg von 67,1 Prozent (2005) auf 64,7 Prozent (2019) zurück.

Manche Landwirte verabschieden sich aus finanziellen Grünen mittlerweile aus ihrem angestammten Geschäft. Sie verpachten Flächen an Investoren für den Bau von Photovoltaikanlagen. So viel, dass selbst das Energieunternehmen Hansewerk kürzlich warnte. Wenn es so weiter gehe, könne es den produzierten Strom kaum noch abtransportieren.