Henstedt-Ulzburg/Windhoek

„Ich bin waschechter Henstedt-Ulzburger“, sagt Fabian Martens im Gespräch mit kn-online. 2009 war der heute 43-Jährige als Zeitsoldat für ein besonderes Projekt das erste Mal nach Nambia gekommen – und hatte sein Herz an den afrikanischen Staat verloren. Für die UN hatte die Bundeswehr damals ein Krankenhaus mit aufgebaut. Martens war als medizinischer Berater dort tätig. „Dann bin ich hier hängen geblieben.“

Fabian Martens ist gelernter Augenoptiker, Rettungsassistent und MTA Radiologie. Diese Ausbildungen waren nach der Tätigkeit bei der Bundeswehr die Türöffner für Namibia. Denn Fachkräfte wie er werden in dem Land gebraucht. Eine Firma in Windhoek „kaufte“ ihn quasi ein. Inzwischen hat Fabian Martens zusammen mit einer Geschäftsfrau aus Namibia das Unternehmen übernommen. OSH-Med International hat 50 Mitarbeitende und ist im Gesundheitsbereich breit aufgestellt: von Schulungen von Fachpersonal über das Herstellen von Sicherheitskleidung bis hin zum Aufbauen eines ärztlichen Notdienstes.

Die dritte Welle hatte Namibia voll erwischt

Allerdings beherrscht auch in Namibia seit eineinhalb Jahren die weltweite Corona-Pandemie den Alltag von Fabian Martens und seinen Kollegen. „Die erste und zweite Welle haben wir ganz gut überstanden“, berichtet Martens am Telefon. Die dritte Welle, die im Sommer nach Namibia übergeschwappt war, habe das Land allerdings heftig erwischt. „Die Sterberate war exorbitant hoch“, bedauert Fabian Martens.

Henstedt-Ulzburger betreibt Corona-Teststelle und impft in Namibia

Namibia ist zwar mehr als doppelt so groß wie Deutschland, es leben dort aber nur 2,5 Millionen Menschen. In den Ballungszentren wie Windhoek, der Hauptstadt, habe Corona besonders zugeschlagen. Bis heute gab es über 3.500 Tote. „Wir mussten viele Menschen für tot erklären“, sagt Martens. Er betreibt mit seinem Unternehmen eine Corona-Teststation, er und seine Mitarbeitenden Impfen und unterhalten einen privaten Rettungsdienst, der sich auf Corona-Patienten spezialisiert hat.

Nur 100 Intensivbetten im ganzen Land

Ein riesiges Problem in dem afrikanischen Staat sei das Gesundheitssystem. „In ganz Namibia gibt es nur 100 Intensivbetten“, beschreibt der Henstedt-Ulzburger. Gerade in der letzten Hochphase der Pandemie seien die wenigen Krankenhäuser völlig überlastet gewesen. „Wir hatten Schwierigkeiten auch die Nicht-Corona-Patienten unterzubekommen.“

Fabian Martens rechnet bald mit der vierten Welle

Die namibianische Regierung hatte scharfe Maßnahmen erlassen, so gab es laut Fabian Martens eine nächtliche Ausgangssperre, geschlossene Geschäfte und keine Freizeitmöglichkeiten. „Damit waren wir auch sehr erfolgreich“, sagt Martens. Zurzeit liegt in Namibia die Inzidenz bei knapp drei – Tendenz wieder steigend. „Die Wellen kommen immer etwas verspätet bei uns an.“ Martens rechnet damit, dass auch die derzeit in Deutschland aktive vierte Corona-Welle in Namibia landen wird. Die neue Variante, die im Nachbarland Südafrika gerade entdeckt wurde, macht Martens Sorge. „Das wird langsam Thema bei uns. Die Gefahr ist groß.“ 3G oder 2G wie in Deutschland gebe es in Namibia nicht.

Zur Galerie Fabian Martens aus Henstedt-Ulzburg lebt und arbeitet in Namibia.

Wie auch in Deutschland setzen die Verantwortlichen in Namibia aufs Impfen – allerdings ist die Bereitschaft der Bürgerinnen und Bürger, sich impfen zu lassen, gering. „Zu Beginn hatten wir nicht genug Impfstoff, jetzt gibt es viel, aber die geringe Inzidenz sorgt dafür, dass wenige Namibianer sich impfen lassen“, beschreibt Martens. Was der Namibianer nicht sehe, das sei auch nicht da. Wenn Corona nicht präsent sei, würden die Menschen die Gefahr auch nicht sehen.

In Namibia sind nur 11,39 Prozent der Menschen geimpft

Zudem gebe es auch in Afrika Verschwörungserzählungen. „Und wenn der Pastor sagt, dass man sich nicht impfen lassen muss, dann wird das auch nicht gemacht“, hat der Henstedt-Ulzburger festgestellt. Vollständig geimpft und damit voll geschützt sind in Namibia 11,39 Prozent der Bevölkerung. „Wir müssen viel Aufklärungsarbeit leisten.“ Impfen sei der Schlüssel, um die Pandemie in den Griff zu bekommen. „Und da haben wir hier noch viel Luft nach oben.“

Die Corona-Pandemie hat den afrikanischen Staat auch wirtschaftlich stark getroffen. Namibia lebt vom Tourismus. „Der ist komplett eingebrochen.“ Die Arbeitslosigkeit sei mittlerweile sehr groß, die Armut nehme zu. Viele Menschen könnten sich eine Krankenversicherung nicht mehr leisten. Wer einen Notfall habe, werde meist zuerst gefragt, ob er versichert sei oder den Einsatz aus eigener Tasche bezahlen könne. Der Rettungsdienst von Fabian Martens arbeitet auf Spendenbasis, wie der Henstedt-Ulzburger berichtet. „Unsere Rettungswagen sind 24 Stunden am Tag im Einsatz.“

Enge Verbindungen in die alte Heimat Henstedt-Ulzburg

Die Verbindungen nach Henstedt-Ulzburg sind trotz der Entfernung eng. „Meine Eltern leben in Henstedt-Ulzburg und ich habe meine ganzen Freunde von früher dort“, erzählt Martens. Ein besonderes Andenken an seine Heimatgemeinde in Schleswig-Holstein ist eine Flagge. „Der damalige Bürgermeister Volker Dornquast hat mir eine Henstedt-Ulzburg-Flagge überreicht, als ich zum ersten Auslandseinsatz geflogen bin“, verrät Fabian Martens. Dieses Stück Stoff hat ihn begleitet und hängt nun mittlerweile in seinem Büro.

Alle zwei Jahre – so war es jedenfalls vor der Pandemie – fliegt Fabian Martens nach Deutschland. Seine Eltern kommen versetzt in dem Folgejahr, um ihren Sohn in Afrika zu besuchen. Als seine Eltern in Deutschland noch nicht geimpft waren und die dritte Welle Deutschland im Griff hatte, hatte Martens sie in das damals ruhige Namibia geholt.

Der 43-Jährige beobachtet aus der Entfernung, wie die Situation in Deutschland ist – und macht sich Sorgen um Familie und Freunde in Schleswig-Holstein. „Ich bin froh, gerade in Namibia zu sein“, gibt er zu. Was er vermisst? „Grünkohl und auch mal das Schietwetter“, meint Fabian Martens und muss lachen. In Namibia ist gerade Sommer mit 35 Grad. Im Jahr scheint durchschnittlich an 300 Tagen die Sonne.