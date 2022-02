Kaltenkirchen

Im Stadtgebiet von Kaltenkirchen nehmen in letzter Zeit die Vandalismusschäden wieder zu. In den vergangenen Monaten wurden mehrfach hochwertige Sitzbänke und Tische in Grünanlagen und auf Spielplätzen angezündet. Bei dem letzten Vorfall Ende Januar entstand dadurch auf dem Kinderspielplatz Barmstedter Straße ein Schaden in Höhe von 2500 Euro.

Möbel angezündet, Schulen beschmiert

Bereits im Oktober und November letzten Jahres mussten in der Schirnau, Am Ehrenhain und auf dem Kinderspielplatz Wiesendamm Schäden dieser Art festgestellt werden. Das kostete die Stadt bereits insgesamt 7800 Euro. Im Juni wurden mehrere Bänke und ein Tisch am Krückauwanderweg (Nähe Hamburger Straße) angezündet. Schadenshöhe hier: 4100 Euro.

Auch an den Erzählpulten der Stadtbücherei im Flottmoorpark mussten im vergangenen Jahr zwei Mal Vandalismusschäden festgestellt und behoben werden. Das kostete die Stadt 1300 Euro. Zudem wurden im vergangen Jahr mehrere Schulen – und einmal auch in diesem Jahr – mit Graffiti beschmiert.

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Ich habe kein Verständnis für diese mutwilligen Zerstörungen von Einrichtungen, die wir für die Allgemeinheit aus Steuermitteln geschaffen haben. In allen Schadensfällen habe ich umgehend Strafantrag gestellt“, sagt Bürgermeister Hanno Krause. Er bittet die Bürgerinnen und Bürger, Hinweise zu Vandalismus oder beobachtetes zerstörerisches Handeln sofort zu melden, entweder der Polizei unter Telefon 04191/30880 oder dem Rathaus unter 4191/939310.