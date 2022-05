Fahrbahn abgesackt: Rosenstraße in Bad Bramstedt bleibt weiter gesperrt

Bad Bramstedt

Auf den ersten Blick sieht es nur nach einem Riss in der Asphaltdecke der Rosenstraße aus. Doch Telse Witten, Ingenieurin im Bad Bramstedter Bauamt, sagt, dass die Fahrbahn „versackt ist“. Damit der Schaden nicht größer wird, musste die Straße voll gesperrt werden. Die Ursache ist bisher nicht bekannt.

Schon im Herbst letzten Jahres waren Vertiefungen in der Fahrbahn der Rosenstraße, westlich des Liethbergs, aufgefallen. Weil die immer schlimmer wurden, habe die Straße dann vor einigen Wochen gesperrt werden müssen. Was dort genau passiert ist, sei unklar, sagt Telse Witten. Untersuchungen der Abwasserleitungen hätten keinen Befund ergeben. „Die Rohre sind nicht mehr neu, aber auch nicht eingebrochen“, so die Ingenieurin. „Wir haben in Bad Bramstedt Straßen, von denen wir gar nicht wissen, was sie für einen Unterbau haben. Bei einigen sei in früheren Jahren einfach auf Sand asphaltiert worden. Das könne auch in der Rosenstraße der Fall sein.

Schulbusse nutzen gerne die Abkürzung in Bad Bramstedt

Die Straße – größtenteils eine Einbahnstraße, die nur in Ost-West-Richtung befahren werden darf – wird gerne als Abkürzung genutzt, um die Ampeln an der Kirchenkreuzung zu meiden, auch von Lastwagen und Schulbussen. „Die fahren da mit 50 Kilometern pro Stunde durch“, weiß Ingenieurin Witten, dafür sei die Straße nicht ausgelegt. Möglicherweise habe das zu dem Schaden geführt.

Die Versackung hat auch den Asphalt aufgerissen, an einer Stelle, an der er schon einmal geflickt worden war. Quelle: Einar Behn

Sie will erreichen, dass die Rosenstraße dauerhaft für Lkw gesperrt und auch eine Geschwindigkeitsbegrenzung eingeführt wird. Sonst sei auch an anderer Stelle mit solchen Schäden zu rechnen.

Kein Tiefbauunternehmen gefunden

Wann die Fahrbahn repariert wird, ist noch nicht absehbar. Sie habe schon beim Bimöhler Tiefbauunternehmen Gottwald nachgefragt, aber die hätten abgewunken, berichtet Telse Witten. In den nächsten Wochen habe die Firma keine Kapazitäten frei.

Dafür hat die Bauamtsmitarbeiterin aber eine gute Nachricht für die Anlieger der Bimöhler Straße. Ende Juni will Gottwald den letzten Fahrbahnabschnitt asphaltieren. Danach stünden dann nur noch einige Restarbeiten an, sodass die Freigabe in wenigen Wochen erfolgen werde. Damit geht im Straßenzug Landweg/Bimöhler Straße nach drei Jahren die Komplettsanierung zu Ende.