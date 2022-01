Zwei Spieltage, an denen jeweils zwei Partien ausgetragen werden, stehen für die Faustballerinnen des TSV Wiemersdorf in der Zweiten Bundesliga Ost noch an. Noch ist alles drin – vom Abstieg in die SH-Liga bis hin zu Platz zwei, der die Teilnahme an der Aufstiegsrunde zur Bundesliga bedeuten würde.