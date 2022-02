Wiemersdorf

Welche Gedanken ihm während des letzten Ballwechsels durch den Kopf gewandert waren, daran konnte sich Wolfgang Jörs nicht mehr erinnern. Er sei sehr glücklich gewesen, meint der Trainer der Faustballerinnen des TSV Wiemersdorf. Denn die hatten etwas vollbracht, wovon vor dem ersten Spiel in der Zweiten Bundesliga Ost niemand hätte gewagt zu träumen. „Das ist ein Riesenerfolg“, jubelt Jörs, nachdem seine Schützlinge den bis dahin verlustfreien Spitzenreiter MTV Wangersen mit 3:2 (11:6, 5:11, 11:8, 8:11, 11:3) bezwungen hatten.

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

TSV Wiemersdorf nimmt an Aufstiegsrunde teil

Durch diesen Erfolg und den vorangegangenen 3:1-Sieg über den STV Schülp machten die Wiemersdorferinnen in der Bad Bramstedter Sporthalle am Düsternhoop die Vizemeisterschaft perfekt. Nun wartet noch Größeres auf die Mannschaft. „Wir haben uns dazu entschieden, an den Aufstiegsspielen zur Bundesliga teilzunehmen und diese Erfahrung mitzunehmen“, verrät der Trainer. Am Sonnabend, 19. Februar, trifft der in Wangersen auf den gastgebenden MTV und auf den Nordmeister Ohligser TV. Den dritten Gegner der Wiemersdorferinnen ermitteln der Wardenburger TV und der Lemwerder TV am kommenden Wochenende.

Lesen Sie auch Ein Dorf feiert die Weltmeisterin

An die Leistungsgrenze gegangen

Knüpfen die Jörs-Schützlinge während der Aufstiegsspiele an die Leistungen des letzten Spieltages der Oststaffel an, dann werden sie im Kampf um einen der beiden ersten Plätze nicht chancenlos bleiben. „Wir haben ziemlich gut gespielt“, bilanziert Wolfgang Jörs nach den beiden finalen Erfolgen in der regulären Hallensaison. „Alle sind an ihre Leistungsgrenze heran gegangen.“

Angriffsvarianten funktionierten wie im Training

Mit ihrer starken Abwehrarbeit und dem zielgenauen Zuspiel, zwei Qualitäten, die das Wiemersdorfer Team bereits die gesamten Spielzeit ausgezeichnet hatten, stellten die Gastgeberinnen die Kontrahenten aus Schülp und dem niedersächsischen Wangersen (Gemeinde Ahlstedt) vor schwer zu lösende Probleme. „Obendrein klappten die Angriffsvarianten, die wir uns im Training erarbeitet hatten“, freut sich Jörs, der eine durchweg positive Bilanz der Hallensaison ziehen konnte: „Die Mannschaft hat sich von Spieltag zu Spieltag entwickelt, wobei sich jede einzelne Spielerin hat steigern können. Und so war der Sieg über den MTV Wangersen praktisch die Krönung dieses Prozesses.“

Für den TSV Wiemersdorf spielten: Liza Martens, Pia Martens, Finja Maschmann, Saria Jedamski, Marit Kröger, Rike Kröger, Janin Thun.