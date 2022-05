Bad Segeberg

Tanzmusik, gute Stimmung und ein Wiedersehen mit alten Bekannten – bei der Party des Round Table 148 aus Bad Segeberg war für jeden etwas dabei. Zwei Jahre musste die beliebte „Feier für den guten Zweck“ wegen der Pandemie ausfallen. Nun wurden die Partyzelte an neuer Stelle aufgebaut. Rund 1000 Gäste kamen auf ihre Kosten.

„Wir wollten diese Erfolgsstory gerne fortschreiben“, erklärt Daniel Laborn, Präses des Round Table Bad Segeberg. Die Feier des Serviceclubs gehörte über viele Jahre zu den Höhepunkten der Partyszene in Bad Segeberg. Aufgrund der Corona-Pandemie musste die Sause zweimal in Folge abgesagt werden. Nun standen die Tabler wieder bereit. „Dieses Projekt wollen wir unbedingt fortführen. Wir kehren damit ein Stück zur Normalität zurück.“

Dennis Ellermann (von links), Thorben Woelke und Sven Briesemann feierten gemeinsam bei der RT-Party. Quelle: Matthias Ralf

Das Publikum weiß das zu schätzen: „Wir haben hier viel Spaß“, erzählt Sonja Koch aus Bad Segeberg. Gemeinsam mit Steffi Purrucker und Anja Hoffmann (ebenfalls aus Bad Segeberg) schwang Sonja Koch das Tanzbein. Das Trio freut sich, dass endlich wieder etwas los ist. Angela und Hendrik Edler aus Schackendorf ging es ähnlich. „Wir sind zum ersten Mal dabei.“ Der erste Eindruck sei sehr positiv.

Erstmals bei Hass & Hatje in Burgfelde

Die Fete fand erstmals auf dem Gelände von Hass & Hatje in Bad Segeberg in der Kaiser-Lothar-Allee statt. Knapp 1300 Quadratmeter im Gewerbegebiet Burgfelde standen hierfür in drei großen Zelten zur Verfügung.

„Die Nachfrage war groß; die meisten Karten waren schnell weg“, berichtet David Thomsen. 1000 Tickets wurden gedruckt. Nur wenige blieben an der Abendkasse liegen.

Angela und Hendrik Edler aus Schackendorf waren zum ersten Mal bei der Party des Round Table Bad Segeberg. Quelle: Matthias Ralf

Auf zwei Bühnen sorgten die Discjockeys Chris Reger, DJ Flo und Chris Delay mit Dancefloor, House und Dancemusic für die passende Stimmung. Ein Foodtruck kümmerte sich um das leibliche Wohl der Feierlustigen. Den Getränkeverkauf übernahmen die Mitglieder des Round Table und ihre Helfer selbst. Rund 45 Personen packten dabei mit an.

Der Erlös der Veranstaltung wird vom Round Table gespendet. „Wir wollen das Kids Camp weiterführen“, erläutert Laborn. Auf dem Zeltplatz Wittenborn organisieren die Tabler ein Wochenende für bedürftige Kinder.

Sonja Koch (v.l.), Steffi Purrucker und Anja Hoffmann (alle aus Bad Segeberg) hatten Spaß beim Feiern für den guten Zweck. Quelle: Matthias Ralf

Das Stipsdorfer Kinderheim soll für die Ferienpassaktion ebenfalls eine Spende erhalten. Außerdem soll das Ronald-McDonald-Haus auf dem Gelände des Universitätsklinikums Lübeck, das den Familien erkrankter oder verunfallter Kinder hilft, mit einer Geldspende bedacht werden.