Bad Segeberg

Um im Jahr 1937 als Gymnasiallehrer ins Visier der regierenden Nationalsozialisten zu geraten, musste man weder entfernt jüdischer Herkunft noch politisch irgendwie links oder homosexuell sein. Selbst einen hoch dekorierten Frontsoldaten aus dem Ersten Weltkrieg konnte es ganz unvermittelt treffen: wie den Studienrat Dr. Hermann Schmidt, der damals an der Dahlmannschule unterrichtete.

Wie – und warum – der Vater von fünf Kindern seinen Arbeitsplatz und damit seine berufliche Existenz verlor, haben die beiden Heimathistoriker Axel Winkler und Hans-Werner Baurycza im fünften Heft ihrer Reihe zur Nazi-Zeit in Bad Segeberg aufgearbeitet, das soeben unter dem Titel „Von Festen, Feiern und Verfolgungen“ erschienen ist.

„Schmidt war erzreaktionär“, schildert der pensionierte Pädagoge Winkler. Eine Mischung aus individueller Distanz zur NS-Partei (er verweigerte den Beitritt zum Nationalsozialistischen Lehrerbund) und klassischer Denunziation, unter anderem durch einen Kollegen und eine seiner Schülerinnen, hätten am Ende jedoch zur Entlassung aus dem Schuldienst geführt. „Vor allem wegen der finanziellen Einbußen für einen Familienvater natürlich eine äußerst bedrohlich Situation.“

Bad Segeberger Schülerin denunziert ihren Lehrer

Winkler und Baurycza haben Fotos und Dokumente zusammengetragen, die den Fall allgemein und das ganz konkrete Verhalten von Erwachsenen ebenso wie von Jugendlichen sichtbar machen. „Es ist mir aufgefallen, dass S. sich über vieles abfällig äußerte, was ich zu Hause anders gehört hatte; ich habe meinem Vater dabei dies alles erzählt“, berichtet etwa eine 15-Jährige. Sie ist die Tochter des Blockwartes, der den Lehrer zu Hause schon länger überwacht und festhält, „dass Schmidt auch bei den Spendensammlungen durch die Verweigerung oder durch kleine Geldbeträge unangenehm auffällt“.

Jedes Jahr seit 1936, immer zwischen „Führers Geburtstag“ am 20. April und dem 1. Mai, stellte die SA auf dem Bad Segeberger Marktplatz (inzwischen „Adolf-Hitler-Platz“) ein so genanntes „Dankesopfer-Spendenhaus“ auf. Ein im Sinne der Nazis „guter Volksgenosse“ spendete dort Geld und trug sich für alle sichtbar mit Namen und Betrag ein. So funktioniert öffentlicher Druck.

Zu bekommen ist das neue Heft im handlichen DIN-A-5-Format zum Preis von 4 Euro in den beiden Bad Segeberger Buchhandlungen und bei Gummi Hamann. „Schulen stellen wir es auf Wunsch natürlich kostenfrei zur Verfügung“, betont Hans-Werner Baurycza. Der Kontakt gerade zu jungen Leuten liege ihm und Winkler besonders am Herzen. Es sei wichtig, sie über das damals Geschehene auch für heutige Bedrohungen durch Neo-Nazis zu sensibilisieren.

Geschichte der NS-Zeit vor der eigenen Haustür

„Was in den Geschichtsbüchern steht, ist alles richtig, aber eben oft auch weit weg.“ Wenn die Schülerinnen und Schüler dann erfahren, dass es auch in ihrer Stadt braune Aufmärsche und persönlich motivierte Nachstellungen gab, sei ihnen die Vergangenheit plötzlich viel näher, hat Baurycza beobachtet. Ganz entscheidend seien bei der Vermittlung natürlich die Bilder, lobt Axel Winkler seinen Mitstreiter, der in seinem „Kalkberg-Archiv“ über einen gewaltigen Fundus verfügt. „Vieles hat man in Bad Segeberg öffentlich noch nie gesehen.“

Ein solches „Dankesopfer“-Spendenhaus stellte die SA ab 1936 jedes Jahr ab dem 20. April auf dem Bad Segeberger Marktplatz auf, der inzwischen Adolf-Hitler-Platz hieß. Wer spendete, trug den Betrag und seinen vollen Namen in Listen ein. Von „guten Volksgenossen“ wurde natürlich eine namhafte Gabe erwartet. Quelle: Kalkberg Archiv

Dabei sei das Jahr 1937 so voll von Ereignissen gewesen, dass man längst nicht alles habe unterbringen können, berichtet Winkler. Dem Besuch von Reichsminister Joseph Goebbels und der Einweihung der Nordmark-Feierstätte, dem heutigen Freilichttheater am Kalkberg, werde deshalb ein Sonderheft gewidmet. „Das wären noch einmal acht bis zehn Seiten mehr gewesen“, erzählt er.

Grundsätzlich wollen die beiden Autoren ihrer Systematik aber weiter treu bleiben. „Das nächste reguläre Heft behandelt das Jahr 1938.“ Auch den Erscheinungsrhythmus, alle Vierteljahr, und den Umfang von 40 Seiten wollen sie beibehalten. „Es ist ja nicht als wissenschaftlicher Beitrag gedacht, sondern soll für jeden und jede konsumierbar bleiben“, erläutert Baurycza.

Im aktuellen Heft sind es neben dem Schicksal von Lehrer Schmidt vor allem zwei Ereignisse, denen sich die Herausgeber verstärkt widmen: die 800-Jahr-Feier der Stadt Bad Segeberg und eine „deutsche Ausstellung“ mit Werken eines damals schon bekannten Künstlers, Karl Storch, und eines jungen Mannes, der das erst noch werden sollte: Otto Flath.

Vor allem die Jubiläumsfeier sei „ein wirklich einzigartiges Fest“ gewesen, urteilt Axel Winkler, zumindest wenn man es nur anhand des gewaltigen Aufwandes bewerte, der dafür getrieben worden sei.

Studienrat Dr. Hermann Schmidt unterrichtete bis 1937 an der Dahlmannschule, ehe ihm „staatsfeindliche Äußerungen" vorgeworfen wurden. Schmidt, Vater von fünf Kindern, wurde entlassen. Quelle: Kalkberg Archiv

Während die Stadt die – natürlich schwer deutschtümelnde – Geschichte vor großer Kulisse lebendig werden ließ, musste Lehrer Herrmann Schmidt sehen, wie er seine Familie über die Runden bringen konnte: Einen schwer körperlich und geistig behinderten Sohn hatte er in eine Anstalt nach Lübeck geben müssen. Menschen, die nicht arbeiten konnten, galten den Nazis als wertlos. Viele wurden ermordet. Walter Schmidt starb kurz nach dem Krieg an den Folgen jahrelanger Mangelernährung.

Verbindungen bis in die Gegenwart

An dieser Stelle reicht die Vergangenheit bis hinein in die Gegenwart. „Aus der Familie Schmidt leben noch mehrere Mitglieder“, erzählt Axel Winkler, die Schwiegertochter etwa, oder Enkelkinder. Mit ihnen stehe er in Kontakt.

Auch in der Dahlmannschule, die sich dem Thema NS-Vergangenheit im Unterricht und in Arbeitsgruppen schon länger intensiv widmet – das Gymnasium betreut die Stolperstein-Aktion für vertriebene oder ermordete Juden ebenso wie die neue Gedenkstätte am Standort der alten Synagoge –, dürfte der Fall im damaligen Kollegium neue Ansätze bieten.

Neben all der persönlichen Tragik hält Heft 5 allerdings auch Unterhaltsames bereit. Ein Beispiel: Warum stand dort, wo sich an der Eutiner Straße heute der Famila-Parkplatz befindet, einst ein (richtiger) Ölturm? So viel sei hier schon einmal verraten: Mit Karl May und dessen „Ölprinzen“ hat es nichts zu tun. Das kam erst viel später.