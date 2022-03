Norderstedt

Am Freitag hat es in den frühen Morgenstunden an einem Polstereifachverkauf in der Berliner Allee gebrannt. Eine 33-jährige Norderstedterin bemerkte um 2.14 Uhr das Feuer im Bereich der Ladezone und alarmierte die Feuerwehr.

Vor Ort brannte Unrat in einem Verschlag unter dem Schleppdach des angrenzenden Gebäudekomplexes. Die Freiwillige Feuerwehr Garstedt setzte einen Trupp unter Atemschutz mit einem C-Rohr ein und konnte so das Feuer schnell löschen.

Nach abschließender Kontrolle des Schleppdachs sowie des angrenzenden Dachbereichs mittels Wärmebildkamera auf etwaige verbliebene Brandstellen konnte der Einsatz knapp eine Stunde nach Alarmierung beendet werden. Die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben. Die Feuerwehr Garstedt war mit sechs Fahrzeugen und 23 Kräften im Einsatz, von denen zehn eingesetzt wurden.

An der Gebäudefassade entstand durch die Flammen ein Schaden in noch unbekannter Höhe. Die Kriminalpolizei in Norderstedt hat den Brandort beschlagnahmt und kann eine Brandstiftung gegenwärtig nicht ausschließen.

Die Ermittler suchen Zeugen, die am Brandort verdächtige Beobachtungen gemacht oder verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Hinweise nehmen die Ermittler unter Telefon 040/528060 entgegen.