Traventhal

60 Feuerwehrleute wurden am Sonnabendnachmittag alarmiert. Ein Brandmelder in der Küche des Landgestüts Traventhal hatte ausgelöst, die Bewohner vorsichtshalber den Telefonnotruf 112 gewählt. Da sich auf dem weitläufigen Gelände auch das Schloss Traventhal mit einem Kinderheim befindet, schickte die Kooperative Regionalleitstelle West in Elmshorn zusätzlich zur Traventhaler Wehr auch noch die Wehren aus Klein Gladebrügge, Söhren, Weede und das Einsatzleitfahrzeug der Amtsfeuerwehr Trave-Land zum Einsatzort.

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Polizei rückte mit drei Streifenwagen und der Rettungsdienst mit dem Notarzteinsatzfahrzeug und drei Rettungswagen an.

Ursache für Feuer im Kinderheim schnell gefunden

Die Ursache war schnell gefunden, berichtete Feuerwehr-Einsatzleiter Oliver Grell. Aus unbekannter Ursache hatte der Mülleimer in der Küche des Heims im Schloss Feuer gefangen und mächtig gequalmt. Bei Eintreffen der Wehr hatten die Bewohner das Feuer bereits durch eigene Löschversuche unter Kontrolle bringen können. Den Einsatzkräften blieben nur Nachlöscharbeiten. Mit einem Wärmebildgerät wurden eventuelle Glutnester gesucht.

Kinderheim Traventhal für Einsatzkräfte schwer zu erreichen

Es blieb bei einem äußerst geringen Schaden, niemand wurde verletzt. Feuerwehrmann und Gemeindevertreter Rainer Vogt merkte an, es habe sich wieder einmal gezeigt, dass die schmale Zufahrt zum Schloss und die vielen Verbauungen und Zäune auf dem Gelände für einen größeren Einsatz nicht gerade förderlich seien.