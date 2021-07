Feuerwehreinsatz - Drittes Feuer am Kirchweg in Henstedt-Ulzburg in einer Woche

Innerhalb einer Woche hat es am Kirchweg in Henstedt-Ulzburg drei Mal gebrannt. Zuletzt in der Nacht auf Sonnabend. Die Einsatzkräfte wurden zu einem leerstehenden Abbruchhaus gerufen. Die Feuerwehr spricht von merkwürdigen Zufällen. Die Polizei sucht Augenzeugen.