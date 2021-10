Großalarm am Sonnabend gegen 13 Uhr in Klein Rönnau: Ein Carport, drei Autos und Teile eines Wohnblocks an der B432 stehen in Flammen und sind in Rauch gehüllt. Bis zu 200 Einsatzkräfte müssen löschen. Verletzt wird nach ersten Angaben niemand. Der Schaden ist immens.