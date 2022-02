Kaltenkirchen

Die Freiwillige Feuerwehr Kaltenkirchen hat einen neuen Wehrführer. Ein Jahr vor dem Ende seiner regulären Amtszeit machte Thomas Schwedas (58) den Weg für einen Generationswechsel an der Spitze der 103 Aktiven frei. Zu seinem Nachfolger wurde mit überwältigender Mehrheit sein bisheriger Stellvertreter Claas Hendrik Heß (36) gewählt.

Der richtige Schritt mit Blick in die Zukunft

„Ich denke, dass das zu diesem Zeitpunkt genau der richtige Schritt mit Blick in die Zukunft war“, sagt Schwedas, der 23 Jahre die Wehr mit ruhiger und kompetenter Hand führte. Sein Nachfolger Heß hätte in diesem Jahr eigentlich als stellvertretender Wehrführer bestätigt werden müssen. „Ich fand es aber viel besser, den Wechsel jetzt zu vollziehen und nicht erst 2023“, so Schwedas, der hauptberuflich bei der Stadt beschäftigt ist und sich dort um die Instandhaltung der Kaltenkirchener Liegenschaften kümmert. „Dann hätte er sich wieder einer Wahl stellen müssen. So ist es besser.“ Eine nochmalige Kandidatur wäre für Schwedas ohnehin nicht in Betracht gekommen. „Ich bin schon länger für mich zu dem Entschluss gekommen, dass vier Wahlperioden reichen.“

Bereits mit 12 Jahren in die Jugendwehr Kaltenkirchen eingetreten

Auch der neue Wehrführer ist als Verwaltungsangestellter in städtischen Diensten. Heß wuchs in Kaltenkirchen auf und entdeckte schnell seine Leidenschaft für die Feuerwehr. Bereits mit 12 Jahren trat er in die Jugendwehr ein, blieb der Rettungsgemeinschaft seit dieser Zeit erhalten. Seine Wahl erfolgte per Briefentscheid. Als Wahllokal diente die Feuerwache.

Heß erhielt 92 von 94 abgegebenen Stimmen

„Wegen der Corona-Auflagen konnten wir leider keine Präsenzveranstaltung durchführen, mussten deshalb diesen Weg gehen“, so Thomas Schwedas. Der brachte einen eindeutigen Vertrauensbeweis für den neuen Wehrführer. Von den 103 Wahlberechtigten gaben 94 ihre Stimme ab. Von ihnen votierten 92 für Heß. Ihm zur Seite als Stellvertreter steht weiterhin Danyel Leuschner. „Wir möchten aber erneut auch einen zweiten Stellvertreter haben“, so Kaltenkirchens neuer Feuerwehrchef. „Den können wir dann hoffentlich bei einer Präsenzveranstaltung im Sommer wählen. Und da würden wir dann auch bereits lange ausstehende Ehrungen und Beförderungen vornehmen.“

Verabschiedung von Schwedas mit offiziellem Festakt

So sang- und klanglos soll der Stabwechsel aber auch nicht erfolgen. Es wird einen offiziellen Festakt mit Gästen geben, wo Schwedas gebührend aus dem Amt verabschiedet wird und Heß offiziell seine Ernennungsurkunde erhält.

Feuerwehr Kaltenkirche hatte 2022 bereits knapp 90 Einsätze

Auf den neuen Kaltenkirchener Wehrführer warten eine Fülle von Aufgaben. Auffällig ist, dass die Feuerwehrmänner und -frauen auch durch die extremen Wettersituationen immer mehr gefordert werden. „In den ersten zwei Monaten des Jahres haben wir bereits knapp 90 Einsätze gefahren. Das ist schon eine enorme Zahl“, so Heß. Zudem hätten sich auch die Einsatzlagen verändert. Auch ein gesellschaftlicher Wandel habe sich vollzogen, sodass es nicht mehr so einfach sei, aktive Feuerwehrleute zu gewinnen. Ein wichtiges Thema, das angepackt werden müsse, meint Heß, der als Beisitzer auch im Vorstand des Kreisfeuerwehrverbandes mitarbeitet.

Derzeit sind die Kaltenkirchener Retter aber noch gut aufgestellt. Zu den 103 Aktiven kommen noch 40 Mitglieder der Jugendwehr sowie 20 Ehrenmitglieder hinzu.