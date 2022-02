Oering

Für Maik Grell, seit über 20 Jahren Chef der Freiwilligen Feuerwehr Oering, ist die Sache klar. „Bei den Feuerwehrleuten aus Kaltenkirchen weiß ich, dass sie Erfahrung haben. Außerdem unterstützen wir uns gegenseitig schon seit Jahrzehnten.“ Es geht um den Einsatz einer Drehleiter, beispielsweise wenn in Oering ein Gebäude brennt. Den kürzeren Anfahrtsweg nach Oering hätten die Feuerwehrkameraden aus Itzstedt, nur drei Kilometer entfernt. Zusammen mit der Feuerwehr Nahe haben die Itzstedter auf eigene Kosten Ende 2020 eine gebrauchte Drehleiter gekauft und sie nach umfangreichen Schulungen der Ehrenamtler in Betrieb genommen. Das stieß bei den Feuerwehren in Oering und auch in Sülfeld auf Unverständnis. Beide setzen sie nicht ein.

Drehleiter aus Kaltenkirchen in zwölf Minuten in Oering

Grell setzt auf die Drehleiter aus Kaltenkirchen. Obwohl die Kaltenkirchener mit dem schweren Einsatzfahrzeug 15 Kilometer Anfahrt nach Oering auf sich nehmen müssen. Für Grell kein Problem: „Die Kaltenkirchener sind nach der Alarmierung in zwölf Minuten hier.“ Der Wehrführer aus Oering sieht Bürgermeister Bodo Nagel und die Politik im Ort hinter sich und seiner Entscheidung.

In den Alarmierungsketten hat Grell festgelegt, wer im Fall eines Einsatzes die Oeringer Feuerwehrleute unterstützt. Und da ist vermerkt, dass eben die Kaltenkirchener Leiter dazu gerufen werden soll, nicht die aus Itzstedt. Im Sommer vergangenen Jahres allerdings erhielten die Naher und Itzstedter Feuerwehrkollegen von der Einsatzleitstelle den Auftrag, zu einem Dachstuhlbrand nach Oering mit der Drehleiter zu düsen. Grell orderte die Kameraden nach eigenen Angaben sofort zurück. Obwohl, wie Itzstedts Wehrführer Christian Behring erläutert, der auch Amtswehrführer ist, das Fahrzeug so gut wie auf dem Weg zu den Nachbarn gewesen war. Unverrichteter Dinge sei man wieder zurück gefahren und habe das Fahrzeug abgestellt.

„Ich sehe das emotionslos“, sagt Itzstedts Wehrführer Behring. Aber wenn er Betroffener wäre – also sein Haus zum Beispiel in Flammen stehen würde – wäre er froh, wenn so schnell wie möglich Feuerwehrleute mit einer Drehleiter vor der Tür stehen würde. Mit den Argumenten von Maik Grell kann er nicht viel anfangen.

Oerings Wehrführer bemängelt mangelnde Erfahrung mit der Drehleiter

Unter anderem führt Maik Grell an, dass die Kameraden der Feuerwehr Kaltenkirchen weitaus mehr Erfahrungen beim Einsatz der Drehleiter hätten als die Itzstedter und Naher. „Das ist haltlos“, betont hingegen Behring. In den Reihen der Wehren gebe es einige Berufsfeuerwehrleute, die den Umgang mit dem Einsatzfahrzeug schon berufsmäßig kennen würden. Im Jahresbericht zur Drehleiter, der auf der Internetseite des Kreisfeuerwehrverbandes zu finden ist, steht zudem, dass mittlerweile 25 Mitglieder der Feuerwehren Itzstedt und Nahe umfangreiche Schulungen hinter sich gebracht haben.

„Zusätzlich wurden 20 Kameraden als Korbmaschinisten ausgebildet“, heißt es dort. Unter anderem war als Referent ein Ausbilder der Berufsfeuerwehr Hamburg zu Gast. „In einigen umliegenden Feuerwehren führten wir ebenfalls Schulungen mit der Drehleiter durch, sodass Kameraden aus den Wehren Kayhude, Seth, Sievershütten, Wakendorf II und Groß Niendorf der Umgang als Korbmaschinist vermittelt werden konnte.“ Dieses Angebot stehe allen interessierten Feuerwehren im Amt Itzstedt weiterhin offen.

Feuerwehr-Anbau ist fast fertig Fast komplett in Eigenleistung haben die Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr Oering einen Anbau errichtet, in dem künftig der VW Bus sowie Einsatzkleidung untergebracht werden sollen. Am 8. Mai wollen die Oeringer 112 Jahre Feuerwehr feiern. Bis dahin soll der Anbau fertig sein. Im kommenden Jahr wird sich der Fuhrpark verändern: Ein neues Tanklöschfahrzeug für 380.000 Euro wird angeschafft und das jetzige Fahrzeug ersetzen. Es ist 30 Jahre alt.

Ein weiteres Argument von Maik Grell ist, dass die Gemeinde Oering sich – wenn die Itzstedter/Naher Drehleiter in Oering regelmäßig eingesetzt werde – an den Kosten für das Fahrzeug beteiligen müsse. „Und wenn es mal um eine Neuanschaffung geht, dann ist Oering auch mit 150.000 Euro dabei“, sagt Grell. Er habe das intensiv mit dem Bürgermeister und der Kommunalpolitik besprochen und sie darauf deutlich hingewiesen. Auch die laufenden Kosten für das Einsatzfahrzeug seien nicht zu unterschätzen. Für Grell ist es die logische Folge, nicht auf die Drehleiter der Nachbarn zurückzugreifen, um gar nicht in die Situation zu kommen, dass Oering zahlen müsse. „Natürlich ist es immer schön, als Feuerwehr so ein Ding zu haben“, gibt Grell zu, dennoch überwiegen für ihn die Nachteile für seine Kommune.

Der Streit um die Anschaffung der einzigen Drehleiter im Amt Itzstedt hat die Wehren auseinander gebracht. „Wir arbeiten sehr gut mit den Kameraden aus Seth, Sülfeld, Sievershütten, Stuvenborn und Kaltenkirchen zusammen“, meint Grell dazu. Sein Interesse gelte ausschließlich der Hilfe von Menschen, die in Notlagen seien.

Drehleiter Nahe/Itzstedt hatte 2021 diverse Einsätze

Die Drehleiter Nahe/Itzstedt wurde im vergangenen Jahr gut genutzt. Sie wurde eingesetzt, um in Itzstedt und Leezen jeweils eine Person bei Baustellenunfällen zu retten und war als zweite Leiter bei einem Großbrand in Tönningstedt dabei. „Bei einem Garagen-/Carportbrand in Itzstedt wurde die Dachhaut über die Drehleiter geöffnet, zudem stellten wir bei verschiedenen Feuermeldungen die Anleiterbereitschaft“, heißt es im Jahresbericht.

Die Drehleiter Nahe/Itzstedt wurde bei der Rettung eines verunglückten Rehs gebraucht. Das Tier war in einen Schacht gestürzt und kam nicht mehr raus. Quelle: Feuerwehr Itzstedt

Im Bereich der technischen Hilfeleistung wurden, so ist aufgeführt, mehrere Gefahrenstellen beseitigt. Lose Äste konnten entfernt werden, ein Laternenkopf nach einem Verkehrsunfall gesichert und ein verunglücktes Reh aus einem Schacht geborgen werden. „Bei den Alarmierungen zeigte sich, dass die breit gestreute Ausbildung im DLK-Zug und das darauf abgestimmte Alarmkonzept zu einer sehr guten Verfügbarkeit beiträgt“, berichten die Einsatzkräfte.

Amtswehrführer Christian Behring betont, dass die Tür für die Skeptiker der Drehleiter jederzeit offen stehe. „Wir wissen, dass das Projekt nicht überall auf Begeisterung stößt. Aber wir nehmen es als Herausforderung an, alle Skeptiker vom Gegenteil zu überzeugen. Sprecht uns gerne jederzeit für einen offenen, sachlichen Dialog an“, betonen die Verantwortlichen der Drehleiter Nahe/Itzstedt. „Es geht doch um die Betroffenen“, macht Behring deutlich. Als Amtswehrführer habe er an verantwortlicher Stelle vermerken lassen, dass die Drehleiter in Sülfeld und Oering nicht berücksichtigt werde und dies in einem Schadensfall bedacht werden müsse.