Kaltenkirchen

„Ihr macht aber auch immer verrückte Sachen“, fasst ein Kunde im Famila-Markt gegenüber der Verkäuferin an der Kasse kurz zusammen. In regelmäßigen Abständen bietet das Team des Lebensmittelmarktes seinen Besuchern etwas Besonderes. In diesem Fall ein Spontankonzert des Spielmannszuges Grüne Jäger Winsen Holstein. Regina Bohl leitet die Musikergruppe, die ihren Sitz in Winsen hat. „Der Musikverband Schleswig-Holstein und der Landesmusikrat haben alle Gruppen aufgerufen, an diesem Wochenende für die Ukraine-Hilfe zu spielen“, sagt Bohl. Nach der Aufforderung des Landesverbandes habe es sofort in ihrem Kopf gerattert, erzählt sie.

Und sie kam auf eine Idee: Bohl und ihre Vereinskollegen hatten sich einen Flashmob, also einen unangekündigten Auftritt an ungewöhnlichem Ort, ausgedacht und bei Marktleiter Andreas Findeisen gleich offene Türen eingerannt. Innerhalb weniger Tage stand der Plan fest. Ein Musiker mit der Trommel marschiert als erstes durch den Famila-Markt und sammelt auf seinem Weg die anderen Musiker ein. Die hatten sich in den verschiedenen Abteilungen des Lebensmittelmarktes positioniert und warteten darauf, abgeholt zu werden.

Am Ende wurden im Ohlandpark 784 Euro eingesammelt

Mit jedem Spielmannszugmitglied, das sich der Gruppe anschloss, wurde es lauter und melodischer. Vorbei an der Fleischtheke und durch die Kassen durch ging es danach raus in den Ohlandpark. Mehrere Stücke wurden draußen und auch noch drinnen zum Besten gegeben. Der große Spendentopf – ein 100-jähriges, englisches Zimmerklo – füllte sich rasch. Am Ende kamen genau 784,50 Euro zusammen. Das Geld geht an die Ukraine-Hilfe.

Die Mitglieder des Spielmannszug Grüne Jäger Winsen Holstein musizierten für den guten Zweck. Quelle: Nicole Scholmann

Für den Spielmannszug Grüne Jäger Winsen Holstein war es nach Auskunft von Regina Bohl auch eine gute Gelegenheit, Werbung für sich zu machen. Die Corona-Zeit hat dem Verein zugesetzt.

Lange sei Üben verboten gewesen, Treffen konnten nicht stattfinden. Auch zahlreiche Veranstaltungen wie Kindervogelschießen und Dorffeste, wo die Gruppe üblicherweise ein gern gesehener Gast ist, wurden abgeblasen.

Neue Mitspieler im Spielmannszug Grüne Jäger gesucht

Jetzt darf der Spielmannszug wieder durchstarten und sucht Interessierte, die mitmachen wollen. Derzeit befinden sich drei Schlagwerker und acht Flötenspieler in der Ausbildung. „Das dürfen gerne noch mehr werden“, macht Bohl Unentschlossenen Mut. Der Spielmannszug wurde am 1. Juni 1974 gegründet und feiert in zwei Jahren das 50-jährige Bestehen. Nähere Auskünfte bei Regina Bohl, Telefon 04191/502071, szgruene-jaeger@web.de.