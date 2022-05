Fleckensbuch: Das  Who's Who der Bad Bramstedter Geschichte wird leserlich

Bad Bramstedt

Das Fleckensbuch von Bad Bramstedt für die Jahre 1530 bis 1847 ist so etwas wie das Who's Who der Stadtgeschichte. Wer welche Wiese kaufte, wer seinen Pflichten nicht nachkam, wer Ratsmann war – all das findet sich auf 290 in Leder eingebundenen Seiten. Für den Gegenwartsbürger sind die handschriftlichen, zumeist in altdeutscher Schrift verfassten Einträge kaum lesbar, und auch für Historiker und Stadtarchivar Manfred Jacobsen war die Transkription eine Herausforderung, die ihn fünf Jahre in Anspruch nahm. Nun aber liegt sie gedruckt und zum Verkauf vor.

Manfred Jacobsen fasst das Fleckensbuch, es ist kaum größer als ein heutiges Taschenbuch, ausschließlich mit Handschuhen an. „Ich hole es nur zu besonderen Anlässen heraus, denn es ist sehr empfindlich“, weiß der Archivar, der seit 1994 Bad Bramstedts Geschichte ordnet. 2016 hatte Heimathistoriker Jan-Uwe Schadendorf ihn gefragt, ob er nicht das Fleckensbuch transkribieren, also in heutige Schrift umwandeln, könne. Für das Honorar komme die Bad Bramstedter Gildenstiftung auf, der Schadendorf vorsitzt.

Jede freie Minute mit dem Fleckensbuch verbracht

Nach kurzer Überlegung stimmte Jacobsen zu, hatte aber wohl unterschätzt, auf was er sich da einließ. „Ich habe praktisch jede freie Minute und Urlaubstage mit dem Buch verbracht“, erzählt er bei der Vorstellung des Werkes. Der 64-Jährige fand viele Anekdoten im Fleckensbuch. „Zu Ratsversammlungen wurde ins Horn geblasen. Es herrschte Anwesenheitspflicht“, so Jacobsen. „Wer nicht kam, wurde bestraft. Die Strafe wurde mit Geld oder Bier beglichen.“ Am „Fastlabend“, der Fastnacht, gab es offenbar regelmäßig Ratsversammlungen, bei denen dann neue Mitglieder des damaligen Gremiums bestimmt wurden.

Nur schwer zu lesen. Das alte Fleckensbuch von Bad Bramstedt. Es darf nur mit Handschuhen angefasst werden. Quelle: Einar Behn

Feuerstellen im Haus waren genehmigungspflichtig. Wer keine Steuern bezahlte, musste damit rechnen, dass ein Gesandter des Kirchspielvogts mit einem Eimer Wasser vorbeikam. Bramstedt hatte in damaliger Zeit keine Stadtrechte, es war nur ein Flecken, der Kirchspielvogt ersetzte den Bürgermeister. Er war es, der in der Regel die Einträge in dem Buch vornahm. Die meisten Vögte erwiesen sich als ziemlich schreibfaul. Für manche Jahre gibt es gerade mal einen kurzen Eintrag. Der wurde meistens in Mittelniederdeutsch verfasst. „Das ist dem Plattdeutschen verwandt“, sagt Jacobsen. Doch viele damals übliche Worte sind irgendwann in Vergessenheit geraten. Der Autor hat deshalb seiner Transkription auch eine alphabetische Worterklärung angefügt. Dass der „Honigschatz“ eine Steuer bezeichnet, darauf muss man erst einmal kommen.

Nicht nur das Mittelniederdeutsche stellte eine Herausforderung dar, sondern auch die zum Teil stark verblichenen Handschriften. „Es gibt über Jahrzehnte Einträge von immer dem gleichen Schreiber. Doch die Hände wurden wohl im Laufe der Jahre immer zittriger, die Schrift immer unleserlicher“, so Jacobsen, der über manchen Eintrag stundenlang grübelte, bis er ihn verstand.

Die Mär vom Tanz um den Roland von Bramstedt

Erwähnt in dem Buch wird auch, wie Kosaken mit 4500 Mann 1814 während der Napoleonischen Kriege in den Flecken Bramstedt einzogen und am Roland Stroh auftürmten. Die Statue fiel unter der Last um. Es habe wohl zehn Jahre gedauert, bis der damalige Kirchspielvogt dafür sorgte, dass ein neuer Roland aufgestellt wurde. Seit dieser Zeit, da ist sich Jacobsen zu „90 Prozent sicher“, wird am Dienstag nach Pfingsten um den Roland getanzt. Dass dieser Brauch ein Vermächtnis des Fleckensbefreiers Jürgen Fuhlendorf aus dem 16. Jahrhundert ist, wie es die Fleckensgilde Jahr für Jahr erzählt, hält Jacobsen für ausgeschlossen. „Das ist eine Mär, genauso wie die, dass Wiebke Kruse“, die Geliebte des Dänenkönigs Christian IV., „aus Föhrden-Barl stammt“ – Jacobsen kennt da kein Pardon. Er ist ganz Geschichtswissenschaftler und kein Geschichtenerzähler.

Das Buch mit dem Titel „Manfred Jacobsen – Das erste Bramstedter Fleckensbuch, 1530 bis 1847“ wird in Kürze für 20 Euro im örtlichen Buchhandel erhältlich sein.