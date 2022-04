Itzstedt

Neues Leben in Juhls Gasthof: Gastronom Florian Mackenrodt hat den Gasthof in Itzstedts Ortsmitte gepachtet und startet an den Ostertagen mit der Bewirtung seiner Gäste. Als „klassisch-modern mit Pfiff“ bezeichnet der 42-Jährige seine Küche, in der Bernd Hilgenbrink als Koch steht. Mackenrodt setzt auf nordische Gerichte, auch mit Fisch und Lamm. „Es soll eine ehrliche Küche sein“, sagt Florian Mackenrodt.

Im zur Seite steht sein Team mit Bernd Hilgenbrink, Holger Apfel, Jenny Moser und Gertraud Juhls – besser bekannt als „Püppi“. Sie ist das bekannteste Gesicht in der neuen Mannschaft, denn von ihr und ihrem Mann hatte die Gemeinde Juhls Gasthof 2017 nach einem Bürgerentscheid gekauft. „Ich bin froh, dass hier wieder Leben reinkommt“, sagt die Vorbesitzerin. Sonst hätte sie sich auch nicht bereit erklärt, dem neuen Pächter zu helfen, sagt die Itzstedterin.

Seit gut einem Jahr war Juhls Gasthof verwaist. Es hatte nicht nur durch die Corona-Pandemie Schwierigkeiten mit den vorherigen Pächtern gegeben. Laut Bürgermeister Helmut Thran war das Gastronomenpaar nicht bereit gewesen, den Gasthof zur raucherfreien Zone zu erklären. Das war allerdings ein politischer Beschluss der Gemeinde als Inhaberin des Gebäudes. Es kam zum Ende der Partnerschaft. Und zur langen Suche nach einem Nachfolger.

Juhls Gasthof in Itzstedt wurde für 100.000 Euro renoviert

Die Gemeinde hat den Leerstand genutzt, um gut 100.000 Euro in die Modernisierung des Betriebs zu stecken, der seit 1844 als Gastwirtschaft läuft. Unter anderem wurden der Fußboden im Saal erneuert sowie die Bühne renoviert. Dazu kommen neue Elektrik, die Umstellung auf LED und neue sanitäre Anlagen. Jetzt ist auch ein Behinderten-WC verfügbar. Die finanziellen Mittel für die Maßnahmen kamen nach Auskunft von Bürgermeister Thran aus dem Topf für den Zentralort Nahe-Itzstedt. Beide Gemeindevertretungen der benachbarten Orte mussten ihre Zustimmung geben.

Öffnungszeiten und Kontakt Das traditionsreiche Haus Juhls Gasthof ist an der Schützenstraße 2 in Itzstedt zu finden. Geöffnet ist zunächst von donnerstags bis sonntags, jeweils ab 16.30 Uhr. Der erste Öffnungstag ist am Sonnabend, 16. April, zum Osterfeuer auf dem Bolzplatz nebenan. Ein „Soft-Opening“, wie Gastronom Florian Mackenrodt ankündigt. Ein Osterbrunch findet am Sonntag, 17. April, ab 11 Uhr statt. Es gibt nur noch wenige Restkarten. Reservierungen unter Telefon 0170/3428965.

„Juhls Gasthof ist ein kultureller und sozialer Treffpunkt“, betont Helmut Thran. Über Itzstedt hinweg sei die Gastwirtschaft mit ihrem großen Saal und der Bühne bekannt. Viele Familienfeiern wie Konfirmationen, Geburtstage, Hochzeiten und Beerdigungen, sowie die Vereine wie Seniorenbeirat und Landfrauen sind nun wieder willkommen.

Der Kontakt zu Florian Mackenrodt, der noch ein Seniorenstift betreibt, kam über Reinhard Schümann, FDP-Gemeindevertreter in Itzstedt. „Das ist vielleicht genau der, den wir suchen“, habe Schümann zu Bürgermeister Thran gesagt. Das war im vergangenen Jahr während des Lockdowns. Man wurde sich einig. Ein großes Problem sei gewesen, Personal für das Haus zu finden, so Gastwirt Mackenrodt. „Das ist unfassbar schwer.“ Aber auch diese Schwierigkeit wurde überwunden.

„Wir wollen jetzt Juhls Gasthof mit Leben füllen“, verspricht Mackenrodt. Er hofft, dass viele Bürgerinnen und Bürger der Region den Weg in sein Haus finden. In der Regel ist der Gastraum geöffnet, der Saal nur zu besonderen Anlässen.

Die Wohnung über der Gastwirtschaft wird Florian Mackenrodt nicht brauchen. Er lebe mit Frau und zwei Kindern in der Nähe von Kaltenkirchen. „Da haben wir ein Einfamilienhaus mit Garten“, sagt er. Die Wohnung in Juhls Gasthof hat die Gemeinde vermietet. Dort haben Flüchtlinge ein neues Zuhause bekommen. „Es ist auch nicht schlecht, wenn man Arbeit und Privatleben trennt“, sagt Florian Mackenrodt, der seit 26 Jahren in der Gastronomie tätig ist.