Klein Rönnau

„Wir sind vom Geräusch der Bomben und Blitzen aufgewacht“, erzählt Natalia Tazelko von der Nacht auf den 24. Februar, als die ersten russischen Raketen in Kyiv, der ukrainischen Hauptstadt Kiew, fielen. „Die Kinder wussten gar nicht, was passiert.“ Die Familie packte nur schnell ein paar wichtige Dokumente zusammen und einige Sachen, dann fuhren sie mit dem Auto los. Richtung Westen. Fünf Tage dauert es, bis sie und weitere Familienmitglieder es über die Grenze in die EU schaffen. In Klein Rönnau bei Bad Segeberg haben sie nun vorerst ein neues Zuhause gefunden.

Trennung von Ehemännern und Vätern an der ukrainischen Grenze

Die Familie, vier Kinder, ihre drei Mütter und drei Großeltern sitzen am Donnerstag im Sportlerheim des SC Rönnau 74 in Klein Rönnau zusammen. Eine weitere Frau ist in der Unterkunft geblieben. Erst am Vortag ist die Gruppe nach einer anstrengenden Reise mit dem Auto angekommen. Aber nicht alle. „Unsere Männer mussten in der Ukraine bleiben“, berichtet Viktoria Palamarchuk. Sie wurden an der Grenze nach Ungarn getrennt. „Das war der schlimmste Moment“, erzählt Katarina Grande von der Flucht.

Der Mutter einer achtjährigen Tochter stehen die Tränen in den Augen als sie davon erzählt. Doch es sei wichtig gewesen, die Kinder in Sicherheit zu bringen. In Klein Rönnau wohnt der Vater von Katarina Grande: Leonid Polyakov lebt seit über 20 Jahren in Deutschland, ist Fußballtrainer im Sportverein. Er ist erleichtert, dass seine Familie es in Sicherheit geschafft hat. „Ich konnte tagelang nicht schlafen“, sagt Polyakov.

Er ist fassungslos über die Geschehnisse in der Ukraine. Dass der russische Präsident Wladimir Putin tatsächlich einen Krieg anfangen würde, hatte keiner von ihnen erwartet, erzählt Polyakov. Ein Angriff auf die Separatistengebiete im Osten vielleicht, aber dass russische Truppen ukrainische Großstädte bombardieren würden, lag außerhalb der Vorstellungskraft.

Fünf Tage und Nächte dauerte die Flucht aus der Ukraine

Fünf Tage und fünf Nächte dauert es, bis seine Tochter endlich aus der Ukraine herauskommt. Die Gruppe aus mehreren Familien hatte sich an der polnischen Grenze verabredet. Während der Wartezeit gibt es immer wieder Bombenalarm, die Menschen suchen Schutz im Keller. Als die Gruppe vollständig ist, wollen sie über die Grenze, dort haben sich bereits enorme Autoschlangen gebildet. Von über 1000 Fahrzeugen spricht Katarina Grande. Die Familie versucht es woanders, fährt zuerst zur Slowakei, dann an die ungarische Grenze – dort klappt es endlich.

So können Sie ukrainischen Flüchtlingen helfen Wer der ukrainischen Familie in Klein Rönnau bei ihrem Neustart helfen möchte, kann dies über den Verein Alleineinboot in Bad Segeberg tun. Dieser nimmt Spenden entgegen unter dem Stichwort „Leonid Polyakov“ auf das Konto mit der IBAN: DE47 2305 1030 0510 5204 30. Sachspenden für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine nimmt die jüdische Gemeinde in Bad Segeberg an. Ansprechpartner ist Torben Miehle. „Die Spendenbereitschaft ist riesig“, berichtet er. Der Keller der Synagoge in Bad Segeberg sei bereits voll mit Spenden. Statt weiterer Kleidung werden nun aber vor allem Hygieneartikel benötigt, sagt Miehle. Zahnpasta und -bürsten etwa, Duschgel, Windeln und Babynahrung. Auch haltbare Lebensmittel wie H-Milch, Nudeln und Konserven werden benötigt. Miehle bittet um Anmeldung unter Tel. 0151/40301821.

Währenddessen läuft in Klein Rönnau eine Hilfsaktion für die Familie an. Fahrer und Autos werden organisiert, für den Fall, dass die Flüchtlinge nicht mit dem Auto weiter kommen, erzählt Polyakovs Trainerfreund Thomas Jurtzig. Im Verein wird Kleidung gesammelt, Bettwäsche, Handtücher, alles, was nötig ist für den Start. Unterkünfte für die erste Zeit wurden organisiert bei Vereinsmitgliedern.

Sicherheit in Klein Rönnau für ukrainische Familie

Kisten mit Kleidung stapeln sich im Vereinsgebäude. Sortiert nach Kinder, Frauen- und Herrenkleidung. Helferin Kirsten Birgül führt die Frauen in einen Raum, in dem die Kinderkleidung lagert, sortiert nach Größen. Zum Packen hatten die Familien bei der überhasteten Flucht keine Zeit mehr gehabt. Sie sind dankbar für die Hilfsbereitschaft.

Natalia Tazelko (v.r.), Svetlana Palamarchuk und Katarina Grande suchen Kleidung für die Kinder. Helfer wie Olga Polyakov (l.) und Mitglieder des SC Rönnau 74 haben Kleidung für die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine gesammelt. Quelle: Nadine Materne

Mit den Gedanken sind Katarina Grande und die anderen trotzdem bei denjenigen, die sie in der Ukraine zurückgelassen haben. Ständig werden am Telefon die Nachrichten aus Kyiv gecheckt. „Nicht jeder hat ein Auto und konnte losfahren, wir hatten Glück“, sagt Katarina Grande. Viele ihrer Bekannten hängen nun in Kyiv fest, das von russischen Truppen eingekreist wird. Ein Freund ihrer Tochter etwa sei noch dort.

Alle hoffen, dass der Krieg bald zu Ende ist und sie zurück können – auch wenn sie nicht wissen, was sie dann vorfinden werden. „Das ist unsere Heimat“, sagt Victoria Palamarchuk. „Wir wollen sie wieder aufbauen.“ Schon jetzt frage ihr Sohn immer wieder, wann sie nach Hause fahren.

Allerdings glaubt keiner in der Gruppe, dass Putin seine Truppen freiwillig zurückziehen wird. Auch nicht, wenn sich die Ukraine als neutral erklären sollte: „Putin wird niemals aufhören“, sagt Victoria Palamarchuk. Aber sie gibt sich kämpferisch: „Wir werden gewinnen.“