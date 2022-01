Wer fünf Kinder hat und sich mit dem Namen Alali am Telefon meldet, hat kaum Chancen eine Wohnung im Kreis Segeberg zu finden. Das musste eine syrische Flüchtlingsfamilie erfahren, deren Mietshaus in Hartenholm abgerissen wird. Sie muss nun zurück in die Flüchtlingsunterkunft ziehen.