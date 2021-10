Eine echte Schule hat Taha noch nie besuchen können. Der Neunjährige ist seit zwei Monaten in Deutschland, zuvor hat er drei Jahre lang in griechischen Flüchtlingscamps gelebt. Taha ist Afghane, aber im Iran als Flüchtlingskind geboren. Nun ist er in Henstedt-Ulzburg gelandet – und neuen Hürden ausgesetzt.