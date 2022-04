Bad Bramstedt

Seit über zehn Jahren sprühte kein Wasser mehr aus der Fontäne, viele wissen nicht einmal mehr, dass es sie in der Osterau überhaupt gegeben hat. Doch der Bauhof nahm sich der kaputten Anlage an, ersetzte die Technik, und nun sprudelt’s wieder munter.

Die Fontäne war einst auf Initiative des Bürger- und Verkehrsvereins installiert worden. Die Stadt, und vor allem die damals neu gestaltete Parkanlage Osterauinsel, sollte so an Attraktivität gewinnen. Ein Betonring sollte die Pumpe vor dem Fließgewässer schützen, doch die Technik stellte sich als problematisch heraus. Die Ansaugöffnungen setzten sich durch die hohe Fließgeschwindigkeit der Au immer wieder mit Sedimenten zu. Irgendwann gab der Bauhof die Instandhaltung auf. Nur der bei niedrigem Wasserstand sichtbare Betonring erinnerte an das alte Sprudelwerk.

Mal sehen, ob die Pumpe diesmal länger hält

2016 hatte Bad Bramstedt dann ein Fontänenfeld auf dem Bleeck bekommen, was auf großen Zuspruch bei den Bürgerinnen und Bürgern stieß. Die alte Anlage geriet in Vergessenheit. Bis der neue Bauhofleiter Marcel Möller bei Pflegearbeiten an der Böschung auf den Betonring aufmerksam wurde. Mitarbeiter des Bauhofs stiegen ins Wasser und inspizierten, was von der alten Anlage noch übrig war. Eine neue Pumpe wurde eingesetzt und seit Mittwoch sprudelt wieder Auwasser in die Höhe. Ob es diesmal länger hält, müsse sich noch erweisen, hieß es auf Nachfrage beim Bauhof.

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bürgermeisterin Verena Jeske sagt: „Wir machen alles, damit die Innenstadt attraktiver wird. Dazu gehört auch das Instandsetzen der Fontäne.“ Von einem belebten Stadtzentrum profitierten am Ende auch die Gaststätten und Läden.