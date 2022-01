Foren im Schloss laufen wieder an: als Erstes kommt das MVZ Bad Bramstedt

Bad Bramstedt

Am Mittwoch, 2. Februar, nimmt der Seniorenbeirat wieder seine Reihe „Forum im Schloss“ auf. Ab 15 Uhr wird sich das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) vorstellen. Nach der Auftaktveranstaltung schließen sich acht weitere Foren an.

Das Medizinische Versorgungszentrum der Stadt Bad Bramstedt hatte im Januar 2021 den Betrieb mit zunächst vier Hausärzten in den Räumen über der VR Bank in Holstein am Bleeck aufgenommen. Geschäftsführerin Marie-Kristin Wendt und die medizinische Leiterin Dr. Gisela Schumann werden am 2. Februar im „Forum im Schloss“ Bilanz ziehen. „Im Anschluss des Vortrages gehen wir gerne auf Fragen ein und geben hilfreiche Tipps“, verspricht Leiterin Schumann. Wie bei allen „Foren im Schloss“ ist der Eintritt kostenlos.

2. Februar: Das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) stellt sich vor. Referentinnen: Marie-Kristin Wendt, Geschäftsführerin des MVZ, Dr. Gisela Schumann, medizinische Leiterin. 2. März: Was gilt es zu beachten bei der umweltgerechten Mülltrennung? Referentin: Laura Aita vom Wegezweckverband. 6. April: Wie bewege ich mich sicher im Straßenverkehr; mit E-Bike, Scooter oder Fahrrad?“ Referent: Gerd Wilcken, Sicherheitsberater und Bundespolizist a.D. 4. Mai Die 10 Gebote zum Schwerbehindertenausweis. Referent: Christian Schultz, Pressereferent beim Sozialverband Deutschland in Schleswig-Holstein. 1. Juni: Wohin will unsere Stadt noch wachsen? Rückblick und Vorschau. Referent Manfred Jacobsen, Archivar der Stadt Bad Bramstedt. 6. Juli: Konzeptvorstellung für die Grünflächen in der Rolandstadt. Referent: Hartmut Müller, Seniorenbeirat der Stadt Bad Bramstedt. 7. September: Bürgerfragestunde mit Bürgermeisterin Verena Jeske 5. Oktober: Heraus aus der Isolation. Durch Hörgeräte wieder am Leben teilnehmen. Was ist wichtig? Referent: HNO-Arzt Dr. Jan Löhler 2. November: Wie kann ich zu Hause Energie sparen? Referent: Marc Fischer, Geschäftsführer der Stasdtwerke Bad Bramstedt.

Nach dieser Auftaktveranstaltung schließen sich acht weitere Foren bis zum November an. Am 2. März heißt es „Was gilt es zu beachten bei der umweltgerechten Mülltrennung?“ Es folgen Vorträge über das E-Bike-Fahren im Straßenverkehr, zum Behindertenausweis oder zum Energiesparen. Auch Bürgermeisterin Verena Jeske will dem Seniorenforum Rede und Antwort stehen.

Seit 18 Jahren gibt es das Forum in Bad Bramstedt

„Das monatliche ‚Forum im Schloss‘ bietet Spannung und Abwechslung und ist auch für jüngere Leute geeignet“, verspricht Karen Helmcke, kommissarische Vorsitzende des Seniorenbeirats, der die Veranstaltungsreihe seit 18 Jahren organisiert.

Die Foren finden jeweils am ersten Mittwoch des Monats außer im August und im Dezember statt. Karen Helmcke weist darauf hin, dass bis auf Weiteres die 2G-Regel gilt. Impf- oder Genesenenbescheinigung und Personalausweis sollten also mitgebracht werden.