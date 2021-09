Bad Segeberg

Etwa eine Million Euro werden noch gebraucht für die Sanierung der Bad Segeberger Marienkirche und den Bau einer neuen Orgel. 2500 Euro davon wollen Gisela Knütter und Günther Gathemann dazu beitragen – mit einem Benefizkalender für das Jahr 2022, den sie jetzt vorstellten.

„Segeberger Momente“ heißt der Benefizkalender. Es ist schon der fünfte, den das Duo Knütter-Gathemann zugunsten der Renovierung der Marienkirche erstellt hat. Diesmal wurden sie dabei unterstützt vom Fototeam Segeberg unter der Leitung von Monika Iburg. Die Hobbyfotografen haben für jeden Monat drei Bilder zur Auswahl produziert; die meisten extra für den Kalender. Nur wenige seien aus dem Archiv gekommen, berichtete Monika Iburg bei der offiziellen Vorstellung auf dem Rasen vor dem Gotteshaus.

Sponsoren tragen Druckkosten

„Die Druckkosten wurden von Sponsoren getragen“, berichtete Günther Gathemann. Daher komme der gesamte Verkaufserlös in Höhe von 10 Euro je Exemplar dem Renovierungsfonds zugute. „Das Format DIN A4 passt in jede Küche“, ermunterte er zum Kauf; und Gisela Knütter erinnerte schon mal daran, dass man den Kalender auch als Geschenk gut verschicken kann. So hoffen beide, dass die 250 gedruckten Exemplare schnell verkauft sind.

Bad Segebergs Kirchenmusikdirektor Andreas Maurer-Büntjen dankte den Fotografen und Kalendermachern für ihren Einsatz. Nach Vollendung des zweiten Bauabschnittes werde die Kirche ab der zweiten Novemberhälfte wieder in vollem Umfang genutzt. Dies soll dann bis etwa März 2023 so bleiben. Dann gehe es im dritten Bauabschnitt an den Eingangsbereich im Turm, zwei Seitenräume und das musikalische Herzstück der Kirche, die Orgel.

Alte Orgel zum Ausschlachten freigeben

Die alte Orgel soll zum Ausschlachten angeboten werden, verriet Kirchenmusikdirektor Andreas Maurer-Büntjen. Der Erlös werde aber im besten Falle reichen, um die Abrisskosten des bisherigen Instrumentes zu decken. „Die Pfeifen haben einen hohen Bleigehalt; deshalb ist das alles Sondermüll.“ Darum werde noch eine Menge Geld gebraucht.

Günther Gathemann, der das Kirchengemäuer wie kaum ein anderer kennt, verspricht, dass sich der Aufwand lohnt. Nach der Fertigstellung der Bauarbeiten mit Sanierung der 2,50 Meter starken Mauern werde der Eingangsbereich wesentlich heller sein. „Es entsteht wieder die ursprüngliche mittelalterliche Turmhalle.“ Zudem werde ein bisher zugemauertes Fenster an der Westseite des Turms wieder geöffnet „Die Orgel steht dann später quasi auf einer Brücke.“ Wann das sein wird, wisse noch niemand genau, sagte Maurer-Büntjen. „Wenn alles gut geht, vielleicht 2024 oder 2025.“

Kalender auch im Media Store der SZ zu bekommen

Zu erhalten ist der Kalender an mehreren Verkaufsstellen, unter anderem in den Buchhandlungen, in Monika Iburgs Handarbeitsgeschäft, bei der Tourist-Info im WortOrt und im Media Store der Segeberger Zeitung an der Hamburger Straße 26.

Wer weiteres über die Sanierung der Marienkirche erfahren möchte, hat dazu am Sonntag, 12. September, Gelegenheit. Im Rahmen des „Tages des offenen Denkmals“ informiert der bauleitende Architekt Matthias Klapproth von 14 bis 17 Uhr über den Fortgang der Arbeiten an dieser ältesten dreischiffigen Gewölbebasilika der Backsteinromanik Nordelbiens, die zum architektonischen Vorbild der jüngeren Dome in Lübeck und Ratzeburg wurde.