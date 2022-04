Langsam biegen die Fußballerinnen des SV Henstedt-Ulzburg auf die Zielgeraden in der 2. Bundesliga ein. Noch haben die Schützlinge von Trainer Christian Jürss den Klassenerhalt nicht abgeschrieben. Doch der SVHU muss anfangen, fleißig zu punkten. Am besten schon am Sonntag in Ingolstadt.