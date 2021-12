Fünf Mal in Folge zogen die Zweitliga-Fußballerinnen des SV Henstedt-Ulzburg den Kürzeren. Die Aussichten auf den Klassenerhalt verringerten sich in den vergangenen Wochen erheblich. Mit einem Sieg am Sonntag könnten sie sich wieder aufhellen. Der Name des Gegners ist klangvoll.