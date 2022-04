Bad Bramstedt

Die Badesaison der Roland Oase in Bad Bramstedt beginnt traditionell am 1. Mai. Aber nicht in diesem Jahr. Wegen eines defekten Heizkessels kann das Warmwasserfreibad erst am 15. Mai den Betrieb aufnehmen. Stadtwerkegeschäftsführer Marc Fischer verkündet aber, dass die Eintrittspreise trotz der hohen Energiekosten nicht angehoben werden.

Das Wasser in den beiden großen Becken des Freibads wird mit einem Sonnenabsorber, einer Wärmepumpe, einem Blockheizkraftwerk und zwei Gas-Heizkesseln auf eine Badetemperatur von 26 Grad gebracht. Jetzt, kurz vor Saisonbeginn, wurde einer der Heizkessel undicht. „Wir mussten ihn abschalten“, sagt Freibadleiter Hans-Peter Kalusok. Das Wasser im Nicht-Schwimmerbecken muss nun ausschließlich durch den Sonnenabsorber beheizt werden. Dieser besteht aus schwarzen Schläuchen auf dem Dach des Freibadgebäudes, durch die das Wasser fließt und erwärmt wird, ehe es ins Becken strömt. „Da wir zurzeit viel Sonne haben, funktioniert das zwar gut, nachts jedoch ist es noch sehr kalt, wir verlieren immer wieder einige Grad“, so Kalusok.

Er könne deshalb nicht garantieren, dass am 15. Mai, dem neuen Eröffnungstag, die angestrebten 26 Grad im Wasser herrschen. Sollte die Sonne in nächster Zeit ausbleiben, wird das Wasser kälter sein. Doch Kalusok sieht darin kein Problem. „Das Nichtschwimmerbecken wird ohnehin nur an schönen Tagen genutzt.“

26 Grad warmes Wasser ist älteren Menschen wichtig

Anders das Schwimmerbecken. Viele Badegäste kommen regelmäßig zum Trainieren, einige schon um 6 Uhr morgens. Ihnen verspricht Kalusok die 26 Grad Badetemperatur, die mit Wärmepumpe, Blockheizkraftwerk und zweitem Heizkessel erreicht wird. „Die ist auch nötig, denn wir haben viele ältere Menschen mit Gelenkproblemen unter den regelmäßigen Schwimmern. Sie brauchen das warme Wasser“, weiß Kalusok.

Die spätere Eröffnung des Bades habe zudem den Effekt, dass die Wärmepumpe nicht mit Volllast betrieben werden muss und damit deutlich effizienter arbeitet, erklärt Marc Fischer. Die Energieeinsparung sei erheblich. Davon werden auch die Badegäste durch stabile Preise profitieren. Wie im Vorjahr wird die Tageskarte für Erwachsene 5 Euro, für Kinder und Jugendliche von fünf bis 17 Jahren 3 Euro kosten. Auch die Preise für die Geldwertkarten, für die Früh- und Abendkarte bleiben die des Vorjahres.

Aktivkarte gilt jetzt den ganzen Tag

Neu ist, dass die sogenannte Aktivkarte den ganzen Tag über zum Eintritt ins Freibad berechtigt. Bisher galt sie nur am frühen Morgen oder abends. Für 160 Euro können Erwachsene – Jugendliche für 80 Euro – die gesamte Saison über einmal pro Tag die Eingangsschranke passieren. Die Karte ist damit eine Alternative zu den Geldwertkarten, die zwischen 45 und 160 Euro kosten. Von ihnen wird mit jedem Badbesuch ein reduzierter Eintrittspreis abgebucht, bis das Guthaben aufgebraucht ist. Der Vorteil daran: Die Geldwertkarten gelten im Gegensatz zur Aktivkarte auch im nächsten Jahr. Sollte es einen verregneten Sommer geben, bleibt ihr Wert 2023 erhalten. Die Aktivkarte kann ab Montag, 2. Mai, bei den Stadtwerken am Lohstücker Weg erworben werden, alle anderen Karten bei Saisonstart im Freibad.

Die traditionelle Eröffnungsfeier mit freiem Eintritt entfällt dieses Jahr. Der erste Badetag, Sonntag, 15. Mai, beginnt um 9 Uhr. Jedoch wird es im Laufe der Saison einige Aktionen geben, beispielsweise ein Piratenfest, eine School-is-over-Party zum Ferienbeginn, Schnuppertauchen oder Stand-up-Paddling. Im August ist zudem eine Feier anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Freibades geplant. Sie hätte eigentlich schon im letzten Jahr stattfinden sollen, musste aber wegen Corona verschoben werden. Für dieses Jahr erwartet Fischer dagegen keine Corona-Beschränkungen.