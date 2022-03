Bad Segeberg

Die Segeberger Aktivisten von Fridays for Future und der Grünen Jugend beteiligten sich am Freitag am bundesweiten, nach ihren Angaben sogar „globalen Klimastreik“. Rund 150 Menschen zogen durch die Innenstadt.

Zunächst sammelten sich nur 80 bis 100 Jugendliche am Brunnen auf dem neu gestalteten Marktplatz. Dann kamen im Laufe der Zeit immer mehr Menschen dazu. In einer Rede trug Jens Broseke von der „Grünen Jugend“ einige Fakten aus dem neuen Bericht des Weltklimarates vor.

Jedes Grad Erwärmung verschärft Klimawandel

Demnach waren die jüngsten sieben Jahre die wärmsten seit Aufzeichnung der Wetterdaten. Auch habe es noch nie soviel Extremwetterlagen in so kurzer Zeit gegeben, und noch nie seien so viele Menschen durch Überflutungen, Hitze oder Hunger aus ihren Häuser vertrieben worden. „Jedes zehntel Grad Erwärmung macht die Sache dramatisch schlimmer!“

Merit Stahl als zweite Rednerin forderte: „Wir brauchen sofortige Maßnahmen!“ Auch die nachfolgenden Vortragenden, die sich auf kurze Beiträge beschränkten, forderten einmütig: „Wir brauchen Klimagerechtigkeit, und zwar jetzt!“

Demonstranten fordern Ende des Ukraine-Krieges

Gleichzeitig bekannten alle, für Frieden und Gerechtigkeit (peace and justice) einzustehen. Sie forderten das Ende des Krieges in der Ukraine und einen Importstopp von Kohle, Öl und Gas aus Russland. Es bedürfe neben kurzfristigen Alternativen vor allen Dingen eines starken Ausbaus der Erneuerbaren Energien.

Der vorgesehene Marschweg durch die Stadt musste geändert werden. Wegen eines Lkw-Unfalls war die Ziegelstraße blockiert. So wurde in Absprache mit den Veranstaltern die Route verkürzt, durch die Kirchstraße und Kurhausstraße gegangen.