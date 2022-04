Die Landtagswahl am 8. Mai naht und Forderungen an bald Regierende werden lauter. Für die Aktivisten von Fridays For Future Anlass, für ihre Klimaziele auf die Straße zu gehen. So wird es am Freitag, 6. Mai, in Henstedt-Ulzburg einen Klimastreik geben – mit dabei ist der Bad Bramstedter Polarforscher Arved Fuchs.