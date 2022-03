Die ersten Flüchtlinge aus der Ukraine sind in Wahlstedt angekommen. Das berichtete Bürgermeister Matthias Bonse im Rahmen einer besonderen Friedensandacht mit Schülerinnen und Schülern beim Denkmal Wasserwerksbunker. Weitere seien angekündigt, die Stadt sei vorbereitet.

Friedensandacht mit Gymnasiasten an historischem Ort in Wahlstedt

Von Karsten Paulsen