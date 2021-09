Gute Nachricht für alle Baumliebhaber und Geschichtsfans: Die gesundheitlich angeschlagene Friedenseiche in Kaltenkirchen wird nicht gefällt. Als eines der letzten Wahrzeichen der Stadt soll sie so lange wie möglich erhalten bleiben. Das beschloss die Mehrheit des Bauausschusses. Dem Bürgermeister passte diese Entscheidung nicht so ganz.