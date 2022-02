Kreis Segeberg

Zu einer Mahnwache hat der Henstedt-Ulzburger Freundeskreis Wierzchowo eingeladen, um am Donnerstag, 3. März, ein Zeichen gegen den Angriff Russlands auf die Ukraine zu setzen. Beginn ist um 19 Uhr am Rathaus Henstedt-Ulzburg. Das teilt der Vorsitzende des Freundeskreises Wierzchowo, Waldemar Bianga, mit. Ganz kurzentschlossen hatte der Verein sich zu der Friedensveranstaltung entschlossen. „Unser Freundeskreis setzt sich für Freundschaft ein, mit ganz Europa“, berichtet Bianga.

Freundeskreis Wierzchowo in Henstedt-Ulzburg lädt zur Mahnwache ein

Er und seine Mitstreiter sind erschüttert über die Vorkommnisse in der Ukraine. Wierzchowo liegt im Nord-Westen von Polen. Dort sei die Hilfsbereitschaft nach dem Beginn des Krieges von Russland gegen die Ukrainer groß. „Polen nimmt Flüchtlinge, meist Frauen und Kinder, aus der Ukraine auf“, sagt Waldemar Bianga. Auch die Partnerstadt von Henstedt-Ulzburg stelle sich darauf ein, Menschen aus dem Kriegsgebiet aufzunehmen.

Polen und die Ukraine seien schon historisch bedingt eng verbunden. „Vor dem Zweiten Weltkrieg waren Teile der Ukraine polnisch“, erklärt Waldemar Bianga. Viele Ukrainer würden in Polen arbeiten, es gebe Freundschaften. Beim Erntedankfest in Wierzchowo, an dem die Henstedt-Ulzburger jedes Mal teilnehmen, seien immer auch ukrainische Besucher, die das Programm mitgestalten.

Bianga berichtet von polnischen Bürgern, die nun spontan an die Grenze fahren, um von dort Kinder und Frauen in Sicherheit zu bringen. Auch Spenden werden gesammelt. „Ich telefoniere noch mit dem Bürgermeister von Wierzchowo und will fragen, ob er Spenden von uns gebrauchen kann“, sagt Bianga.

Henstedt-Ulzburger Fraktionen stehen hinter der Friedensaktion

Der Organisator der Mahnwache freut sich, dass die Henstedt-Ulzburger Politik geschlossen hinter ihm steht. Auch Bürgermeisterin Ulrike Schmidt habe sofort ihre Zustimmung erteilt. Beteiligen werden sich Mitglieder des Henstedt-Ulzburger Bündnisses für Demokratie und Vielfalt. Bei der Mahnwache sollen kurze Reden gehalten werden. Die Teilnehmenden können Plakate mitbringen und so ihre Solidarität mit der Ukraine und ihren Wunsch nach Frieden mitteilen. Bianga hofft, dass auch Landtags- und Bundestagsabgeordnete den Weg nach Henstedt-Ulzburg finden.

Friedensgebete auch in Kaltenkirchen

Die evangelische Kirchengemeinde Kaltenkirchen lädt „aufgrund der erschütternden Kriegslage in der Ukraine“, so heißt es in der Einladung, ab Mittwoch, 2. März, um 18 Uhr zu wöchentlichen Friedensgebeten in die Michaeliskirche in Kaltenkirchen ein. „Das Entsetzen über den Krieg in der Ukraine ergreift uns alle in unserer Gemeinde. Viele Menschen bei uns haben selbst Angehörige und Freunde im Kriegsgebiet und sind in großer Sorge. Wir teilen die Angst und die Sorgen mit ihnen“, sagt Pastor Dr. Tilman Fuß.

Sülfelder Kirche wird Blau und Gelb angestrahlt

Die Kirchengemeinde Sülfeld zeigt ihre Solidarität mit der Ukraine und fordert den sofortigen Waffenstillstand und die Beendigung des Krieges. „Als äußeres Zeichen zeigt sich in dieser Woche auch die Kirche in Sülfeld in den ukrainischen Landesfarben Blau und Gelb“, erklärt Ulrich Bärwald, Vorsitzender des Kirchengemeinderates. Der Sülfelder Lichtkünstler Frank Golchert inszeniere dieses Lichtspektakel.

„Um den besorgten Mitbürgern und Mitbürgerinnen Halt und Trost zu geben findet dazu am Donnerstag, 3. März, ab 19.30 Uhr ein Friedensgottesdienst in der Sülfelder Kirche statt“, sagt Bärwald. Pastor Wolfgang Stahnke und Diakon Jens Gröftholdt-Kiefer werden gemeinsam den Gottesdienst halten.

Gebete und Gesang in Nahe und Oering

In der Auferstehungskirche Nahe wird es am Montag, 28. Februar, ab 18.15 Uhr Friedensgebete geben. Am Donnerstag, 3. März, beginnt um 20 Uhr die Veranstaltung „Taizé-Lieder für den Frieden“ in der Kirche Nahe. Am Mittwoch, 9. März, erklingen in der Apostel-Johannes-Kirche Oering, die zur Kirchengemeinde Nahe gehört, Friedenslieder.