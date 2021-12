Friedrich-Ebert-Krankenhaus will im Klinikum Bad Bramstedt einsteigen

Bad Bramstedt/Neumünster

Das Friedrich Ebert Krankenhaus (FEK) Neumünster wird sich am Bieterverfahren zum Erwerb von Anteilen am Klinikum Bad Bramstedt beteiligen. Ein entsprechender Antrag soll in Kürze an den jetzigen Eigentümer gestellt werden.

Das Klinikum Bad Bramstedt befindet sich zu 71 Prozent im Besitz der Deutschen Rentenversicherung Nord (DRV Nord), die restlichen Anteile an der Gesellschaft gehören dem Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) und der Stadt Bad Bramstedt. Der DRV-Vorstand hatte Ende November beschlossen, die Anteile am Klinikum Bad Bramstedt zu veräußern. Grund dafür ist, dass im Klinikum Bad Bramstedt Investitionen in Millionenhöhe anstehen, um einen modernen Krankenhaus- und Reha-Betrieb zu gewährleisten. Die DRV darf rechtlich jedoch keine entsprechenden Darlehen aufnehmen. Mit einem Bieterverfahren sucht die Rentenversicherung nun einen oder mehrere Käufer ihrer Anteile.

Beide Häuser sind im 6-K-Verbund

Kerstin Ganskopf, Geschäftsführerin des FEK, sagt: „Wir haben schon seit Jahren eine intensive Zusammenarbeit zwischen den Häusern. So wird in der Altersmedizin bereits jetzt ein geriatrisches Zentrum von den beiden Kliniken gemeinsam betrieben.“ Auch die Apothekenversorgung erfolge vom FEK aus und „in der Ausbildung von Pflegepersonal bestehen sehr tief ausgeprägte und langjährig gelebte Kooperationen.“ Beide Kliniken gehören dem 6-K-Verbund an, in dem sechs schleswig-holsteinische Krankenhäuser wirtschaftlich kooperieren.

FEK finanziell gut aufgestellt Das Friedrich-Ebert-Krankenhaus (FEK) in Neumünster ist eine GmbH, deren Anteile zu 100 Prozent der Stadt Neumünster gehören. Es gehört zu den finanziell gesündesten Krankenhäusern in Schleswig-Holstein und schreibt stets schwarze Zahlen. Selbst im Corona-Jahr 2020 hat das FEK (auch dank Ausgleichszahlungen und Rettungsschirmen der Bundesregierung) einen Überschuss von 2,9 Millionen Euro erwirtschaftet. Auch für 2021 rechnet Geschäftsführerin Kerstin Ganskopf mit einer „zarten schwarzen Null“. Trotzdem ist das Thema einer Fusion mit dem Städtischen Krankenhaus Kiel noch nicht ganz vom Tisch. Die Prüfung läuft noch. Die Idee einer Fusion war von den Kielern angeschoben worden, aber in den städtischen Gremien von Neumünster scheint das nicht mehrheitsfähig zu sein. Bislang standen Verwaltung und Ratsversammlung immer hinter ihrem Krankenhaus; auch eine Privatisierung wurde nie ernsthaft diskutiert. Das FEK ist auch der größte Arbeitgeber in Neumünster. Seit 13 Jahren wird am FEK unaufhörlich gebaut und erweitert. Zuletzt war im Sommer bekannt geworden, dass nun auch noch eine neue Kinderklinik gebaut werden soll. Von den (geschätzten) 18 Millionen Euro Kosten will das Land 16,8 Millionen Euro übernehmen.

Ein entscheidender Faktor sei auch die räumliche Nähe, so die FEK-Geschäftsführerin. Rund 20 Auto-Kilometer liegen zwischen den beiden Kliniken. Ganskopf verspricht sich vom Einstieg in Bad Bramstedt Vorteile für beide Häuser durch neue medizinische Konzepte. Außerdem würde der Einstieg des FEK „den Erhalt des gesamten Konzerns Klinikum Bad Bramstedt mit den vorhandenen Arbeitsplätzen in greifbare Nähe rücken“, so die Geschäftsführerin. Der Aufsichtsrat des FEK, dessen einziger Gesellschafter die Stadt Neumünster ist, hat der Bewerbung bereits zugestimmt.

Klinikum-Chef begrüßt FEK-Bewerbung

Jens Ritter, Geschäftsführer des Klinikums Bad Bramstedt, begrüßt den möglichen Einstieg des FEK. „Da es sich um einen öffentlichen Träger handelt, wäre dies auch im Sinn unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen“, so Ritter. Tarifbindungen und Altersvorsorge könnten so bestehen bleiben. Auch der Betriebsrat und die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi wünschen sich den Einstieg eines öffentlichen Gesellschafters. Eine Stellungnahme zur FEK-Bewerbung wollten die Arbeitnehmervertreter aber noch nicht abgeben. Dafür sei es zu früh, so Verdi-Sprecherin Imke Wriedt, „wir kennen die Einzelheiten nicht.“ Sie kündigte an, „die Bewerbung mit großem Interesse und konstruktiv zu begleiten.“

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das FEK wird als neuer Gesellschafter die anstehenden Investitionen möglicherweise nicht alleine stemmen können. Jens Ritter erklärte, für die Bauinvestitionen und den Aufbau von stationären und ambulanten Pflegeangeboten werde noch ein weiterer finanzkräftiger Partner gesucht. Das Klinikum will dafür Teile seines Betriebsgeländes an einen Investor verkaufen, der zurzeit mit einem Markterkundungsverfahren gesucht wird. Dieser Investor könnte sich dann ebenfalls um Gesellschafteranteile am Klinikum bewerben, sodass dieser neben FEK, UKE und Stadt Bad Bramstedt der vierte Gesellschafter wäre.

Das Bieterverfahren wird im Januar 2022 eröffnet. Ende kommenden Jahres soll dann die neue Gesellschaftsstruktur feststehen.