Tödlicher Unfall in Seedorf - Frontalcrash in Seedorf: Motorradfahrer (34) stirbt noch am Unfallort

Schwieriger Einsatz für die Feuerwehr Seedorf am Wochenende: Zwischen den Orten Berlin und Blomnath gerät ein 34-Jähriger mit seinem Motorrad in den Gegenverkehr auf der Landstraße 69 und fährt frontal in einen Transporter. Trotz Reanimation stirbt er am Unfallort. Im Transporter saßen drei Kinder.