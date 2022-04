Gerade in den frühen Morgenstunden geben die Singvögel ihre schönsten Vogelstimmenkonzerte. Der Wildpark Eekholt lädt deshalb am Sonntag, 1. Mai, dazu ein, ihnen zu lauschen. Die vogelkundliche Wanderung ab 8 Uhr führt durch den morgendlichen Park, in dem die vielfältige Welt der Vögel entdeckt werden kann.