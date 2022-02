Henstedt-Ulzburg

Die Kunden scharren fast schon mit den Hufen und auch das Team der Gärtnerei Schmuck kann es kaum abwarten. Gefühlt steht der Frühling direkt vor der Tür, auch „wenn der Februar noch ein Wintermonat ist“, wie Norbert Schmuck, Chef der Gärtnerei im Henstedt-Ulzburger Ortsteil Götzberg, zu bedenken gibt. Aber verstehen kann der Pflanzen-Experte schon, dass man nach der dunklen Zeit Lust auf einen Neuanfang hat.

„Die Menschen haben richtig Durst nach Farben“, sagt Verena Schmuck, Floristikmeisterin und in der Gärtnerei für die Schnittblumen und Blumendekoration zuständig. Wenn dann auch noch die Sonne scheine, es morgens früher hell und am Nachmittag später dunkler werde, dann werden die Lebensgeister neu geweckt, meint Verena Schmuck. Die Gärtnerei hat im Januar eine Pause eingelegt, startet aber am Freitag ab 8 Uhr wieder durch.

Gärtnerei Schmuck setzt auf eigene Produktion

Auf der faulen Haut lag Familie Schmuck allerdings im Januar nicht. Bereits im Sommer waren die Frühlingsblüher wie Stiefmütterchen und Primel ausgesät worden. Denn statt auf Massenware vom Großhandel legt Familie Schmuck auf eigene Produktion. Dann habe man, so Norbert Schmuck, die Menge und die Qualität in der eigenen Hand und sei nicht abhängig von der Massenware.

Im Juli beginnt beispielsweise schon die Produktion von Stiefmütterchen, die jetzt verkauft werden. Sie werden ausgesät und kommen im September als kleine Pflanzen in Töpfchen. Dann gehen sie in eines der Gewächshäuser und können in Ruhe und langsam wachsen. Frostfrei müssen sie aufbewahrt werden, wie Schmuck erklärt. In den Gewächshäusern herrschen auch bei Frost etwa drei Grad Celsius. Die benachbarte Biogasanlage liefert die Wärme, die die Gärtnerei für die Produktion braucht.

6000 Quadratmeter unter Dach und Folie in der Gärtnerei Schmuck

Mit dem zunehmenden Licht erwachen die Stiefmütterchen aus ihrem Winterschlaf und geben Gas. Zurzeit sind unzählige der traditionellen Frühlingsblüher auf den 6000 Quadratmetern der Gärtnerei zu finden. Und das in den unterschiedlichsten Farben. Jedes Jahr, berichtet Norbert Schmuck, gibt es neben den klassischen Farben einer Art auch neue Trends. „Ich finde auch längst nicht alles schön“, gibt Schmuck zu. „Meine Frau schimpft dann mit mir und sagt, dass ich altbacken bin“, meint er lachend. Die Kundschaft sei durchaus experimentierfreudig, die jüngere dabei mehr als die ältere.

Generell sollten die Frühlingsblüher nicht zu warm stehen, lieber geschützt draußen an der Eingangstür, gibt Schmuck als Tipp. Wessen Primel nach wenigen Tagen schon den Kopf hängen lässt, den tröstet der Experte. „Die halten nicht länger als ein Blumenstrauß.“ Anders sehe es bei den Zwiebelpflanzen wie Tulpen, Hyazinthen und Narzissen aus. Sie kommen gut mit höheren Temperaturen zurecht – und brauchen auch dank ihres Wasserspeichers, der Zwiebel, recht wenig Wasser.

Zur Galerie Unzählige Frühlingsblumen in verschiedenen Farben wurden in der Gärtnerei Schmuck in Henstedt-Ulzburg produziert und sind nun fertig für den Verkauf.

Im Oktober kauft Schmuck die Zwiebeln, die dann in die Erde gesetzt werden. In der kühlen Jahreszeit bilden sich Wurzeln. Erst nach Neujahr kommen die Zwiebelblüher, die frostige Temperaturen gut abkönnen und sogar für ihr Wachstum benötigen, in die Gewächshäuser, sodass sie nun fertig für den Verkauf sind.

Tipps von Gärtnermeister Schmuck für den Weihnachtsstern

Wer noch seinen Weihnachtsstern auf der Fensterbank stehen hat, der kann ihn mit etwas Pflege tatsächlich übers Jahr bringen. „Sobald es draußen warm ist, etwa im Mai, kann der Topf in die Erde im Garten gesetzt werden. Im September muss der Weihnachtsstern dann wieder rein“, sagt Norbert Schmuck. So könne man es hinbekommen, die traditionelle Weihnachtspflanze über Jahre hinweg am Leben zu halten. „Er wächst dann auch ordentlich.“

Das Team der Gärtnerei Schmuck beschäftigt sich zurzeit mit der Anzucht der Sommerblumen, die ab Mai in voller Pracht präsentiert werden. „Ich bin mit Herzblut Gärtner“, betont Norbert Schmuck. Der 62-Jährige freut sich, dass auch die Töchter Ramona und Verena dieses Gen geerbt haben und mittlerweile voll mit ins Familienunternehmen eingestiegen sind. Während Ramona Schmuck (30) in der Gärtnerei aktiv ist, hat sich ihre drei Jahre jüngere Schwester Verena der Floristik verschrieben. Sie fährt zwei Mal in der Woche zum Großmarkt, um frische Schnittblumen zu holen. Verena Schmuck bereitet sich bereits jetzt auf den Valentinstag am 14. Februar vor.

Die vergangenen zwei Jahre im Zeichen der Corona-Pandemie waren für Familie Schmuck ein Wechselbad der Gefühle. Durften sie im Lockdown ihr Geschäft gar nicht öffnen, rappelte es im Anschluss aber mächtig. Plötzlich habe es sich jeder in den eigenen vier Wänden und dem Garten schön machen wollen. „Das haben wir ganz extrem gemerkt“, erinnert Norbert Schmuck sich. Die Nachfrage sei riesig gewesen. In grauen Zeiten müsse man sich das Leben eben bunt machen. So lautet das Motto der Familie Schmuck aus Götzberg.