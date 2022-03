In Kaltenkirchen wird es am Sonntag, 27. März, beim Frühlingsfest rund gehen. Dann findet dort ein verkaufsoffener Sonntag mit einem bunten Rahmenprogramm statt. „An drei speziellen Orten“, wie Jörg Rehder vom Kaltenkirchen Ring sagt, der Interessenvertretung der Geschäftsleute in Kaltenkirchen.