Kreis Segeberg/Wiemersdorf

Marcia Trommer dachte, sie sei gut vorbereitet. Ende Juni will sie mit Tochter Maja (4) in den Urlaub fahren mit dem Camper. Die notwendige Schulung, um den 4,2 Tonnen schweren Anhänger ziehen zu dürfen, steht bevor. Mit der Teilnahmebescheinigung kann sie ihren Führerschein ohne Prüfung erweitern. Eigentlich. Was einfach klingt, ist derzeit nur schwer möglich. Die Führerscheinstelle in Bad Segeberg ist überlastet, es gibt keine offenen Sprechzeiten, die Bearbeitung von Anträgen kann sich monatelang hinziehen. Am Telefon müssen Betroffene viel Ausdauer beweisen.

91 Anrufe bei der Führerscheinstelle zeigt die Anrufliste auf dem Handy von Marcia Trommer an. „Entweder war besetzt oder es ging keiner ran“, schildert die 34-Jährige. „Dabei wollte ich nur wissen, welche Dokumente ich mitbringen muss, um meinen Führerschein zu erweitern.“

91 erfolglose Anrufe bei der Führerscheinstelle Bad Segeberg

Informationen zum Beantragen des Führerscheins B96 zum Ziehen von schweren Anhängern gibt es nicht auf der Homepage des Kreises Segeberg, auch keinen Antrag zum Herunterladen. Dafür steht auf der Internetseite die deutliche Bitte, von Anrufen bei der Führerscheinstelle abzusehen, um nach dem Sachstand bei der Bearbeitung von Anträgen zu fragen – „wegen der hohen Nachfrage“. Das erhöhe lediglich die Dauer der Bearbeitung, ist dort zu lesen.

Als Marcia Trommer nach fast 100 Anrufen endlich einen Mitarbeiter der Führerscheinstelle ans Telefon bekommt, hat sie das Gefühl, sie soll abgewimmelt werden: „Ich wurde gleich gefragt, woher ich komme.“ Als sie ihren Wohnort Wiemersdorf nannte, sei sie sofort an das Amt Bad Bramstedt-Land verwiesen worden. Denn die Führerscheinstelle sei mit dem Umtausch alter Führerscheine überlastet. Deshalb sei auch nicht sicher, wie lang es dauere, bis die Anhängererlaubnis in den Führerschein eingetragen werden könne.

Aber Trommer bleibt hartnäckig, fragt nach einer Lösung für ihr Problem. Die Mitarbeiter im Amt Bad Bramstedt-Land könnten ihren Antrag mit dem Hinweis „Bitte vorläufige Fahrerlaubnis ausstellen“ versehen, sei ihr mitgeteilt worden. Das koste allerdings zehn Euro zusätzlich zu den üblichen 29,60 Euro, berichtet Trommer weiter von dem Gespräch mit dem Mitarbeiter der Behörde, der ihr allerdings seinen Namen nicht habe nennen wollen.

Lange Antragsbearbeitung: Mutter bangt um Campingurlaub

Also ruft die Wiemersdorferin beim Amt in Bad Bramstedt an - und wird dort neu verunsichert. Für den Vermerk für einen vorläufigen Führerschein sei eine offizielle Anordnung der Führerscheinbehörde nötig, erzählt Trommer. „Ich sollte dann wieder bei der Führerscheinstelle anrufen.“ Dabei sei das eine interne Kommunikation, findet die 34-Jährige. „Das wird auf den Bürger abgewälzt.“

In Bad Segeberg habe sie allerdings wieder niemanden erreicht. „Ich wusste danach wirklich nicht mehr weiter“, sagt Trommer. Ohne die Führerscheinerweiterung kann sie nicht mit dem Camper in den Urlaub fahren. In ihrer Verzweiflung schreibt sie eine Beschwerde an das Amt Bad Bramstedt-Land, den Kreis, sie wendet sich auch an die Segeberger Zeitung und KN-Online.

Auf Nachfrage bestätigt Kreissprecher Robert Tschuschke Probleme in der Führerscheinstelle Bad Segeberg: „Die Antragstellung erfolgt derzeit in mehreren Kontakten per Telefon, E-Mail und/oder Post.“ Das nehme insgesamt mehr Zeit in Anspruch. Wegen der Corona-Pandemie gibt es weiterhin keine offenen Sprechstunden, persönliche Termine nur nach Absprache.

Großer Rückstau von Anträgen in der Fahrerlaubnisbehörde

Als Fahrschulen und TÜV pandemiebedingt eingeschränkt waren, habe sich dieses Verfahren bewährt, so Tschuschke. Inzwischen aber führe die „E-Mail- und telefonlastige Arbeitsweise zu Problemen“, die Bearbeitung der Mails und Telefonate hindere die Mitarbeitenden an der Sachbearbeitung. Zudem kam es zu krankheits- und quarantänebedingten Ausfällen. „Wir hoffen, die Rückstände zunehmend abarbeiten zu können“, sagt Tschuschke.

Zum Alltagsgeschäft der Führerscheinstelle läuft außerdem die Pflichtumtauschaktion von alten Führerscheinen. Auch hier gibt es einen Antragsstau in der Segeberger Behörde: „Aufgrund der extrem hohen Anzahl von Anträgen kurz vor Fristablauf 19. Januar 2022 der Jahrgänge 1953 bis 1958 bestehen aktuell noch erhebliche Bearbeitungsrückstände“, teilt Sprecher Tschuschke mit. Dies sei ein bundesweites Problem, daher sei die Umtauschfrist bis zum 19. Juli 2022 verlängert worden.

Erreichbarkeit der Führerscheinstelle soll verbessert werden

Die Führerscheinstelle versuche, die Erreichbarkeit zu verbessern, die Anfragen zu kanalisieren. Mit verschiedenen Telefonnummern und E-Mail-Adressen je nach Anliegen, erklärt Tschuschke. Auch könnten die Bürger viele Anträge in den Einwohnermeldeämtern vor Ort stellen, die diese dann an die Führerscheinstelle weiterleiten.

So erreichen Sie die Führerscheinstelle Segeberg Die Führerscheinstelle in Bad Segeberg ist überlastet. Um die Erreichbarkeit zu verbessern hat der Kreis verschiedene Telefonnummern und E-Mail-Adressen eingerichtet, um einen Antrag zu stellen oder Termin zu vereinbaren – je nach Anliegen: Für allgemeine Fahrerlaubnisanliegen wurde die Telefonnummer 04551/9519597 eingerichtet, außerdem die E-Mail-Adresse Fahrerlaubnis@segeberg.de. Für Anfragen rund um den Pflichtumtausch von Führerscheinen, nennt der Kreis die Nummer 04551/9518770 und die E-Mail Kfs@segeberg.de. Die Fahrerlaubnisbehörde bittet jedoch darum, Anrufe zu unterlassen, um den Sachstand eines Antrags zu erfragen. Dies binde wichtige Arbeitszeit.

„Da die Einwohnermeldeämter zurzeit im Rahmen des Pflichtumtausches durch die Aushändigung der Kartenführerscheine belastet sind, ist die Fahrerlaubnisbehörde bemüht, die meisten Antragsteller und Antragstellerinnen durch Übersenden der Antragsformulare direkt zu erreichen“, so Tschuschke.

Das soll nun auch bei Marcia Trommer passieren. Sie wurde inzwischen von der Führerscheinbehörde kontaktiert, bestätigt die Wiemersdorferin. „Mir soll der Antrag nun zugeschickt werden.“ Auch mit dem Hinweis der Ausstellung einer vorläufigen Fahrerlaubnis. „Das ist alles, was ich wollte“, sagt Trommer und wundert sich über den Energieaufwand, der dafür notwendig war.

Sie hege aber keinen Groll und ist zuversichtlich, dass sie nun rechtzeitig zum Urlaubsstart das nötige Dokument in den Händen hält, betont die Mutter. Dann können sie und Tochter Maja rechtmäßig mit dem Camper hinter dem Auto losfahren.