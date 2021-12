Klinikpersonal ist auch an Weihnachten im Einsatz: In der Paracelsus-Klinik kümmerte sich Kinderarzt Uwe Thiede als Weihnachtsmann verkleidet um die insgesamt fünf Neugeborenen. Am 24. Dezember kamen gleich drei Babys zur Welt, dann noch jeweils eines an den beiden Weihnachtstagen. Nicht jede Geburt verlief ohne Komplikationen.