Vor zweien Jahren begann die Stadt Kaltenkirchen, bundesweit per Inserat nach neuen Hausärzten zu suchen, stellte Förderprämien in Aussicht. Die Anstrengungen zur Sicherstellung der medizinischen Nahversorgung in der wachsenden Stadt haben sich gelohnt. Allein in diesem Jahr hat sich Hausarzt Nummer 5 dort niedergelassen.